В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время ожидать неприятные сюрпризы. Причём происходить они могут на самых неожиданных направлениях.
Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В интервью порталу Liga.net он признал, что предстоящие несколько месяцев станут очень сложными для украинских военных. Командир Нацгвардии также не исключил, что российские войска смогут использовать имеющиеся у них возможности и достичь поставленных целей.
Ранее министр обороны Рустем Умеров объяснил, за счёт чего российские войска достигают успеха при наступательных операциях. По его словам, продвижению России в немалой степени способствует «беспрецедентное применение управляемых авиабомб», которые, кроме причиняемых разрушений, оказывают на украинские войска сильное деморализующее воздействие.
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Александр Бойцов