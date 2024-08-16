В Киеве руководители центров комплектования продали уклонистам липовые документы на сумму 1,2 миллиона долларов. Некоторые брали за услугу по $37 000 с человека, желающего легально избежать службу в украинской армии.
В преступной схеме с поддельными справками были задействованы несколько человек, включая сотрудников ТЦК, сообщает СБУ 15 августа. Это далеко не первая история со взятками от уклонистов на территории Украины. Также нередко военные ВСУ дезертируют за границу – в Молдавию и Румынию.
Ранее сообщалось, как 48 украинских уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика, который ехал в Приднестровье.
Отметим, что с февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Военнообязанные украинского режима пытаются избежать призыва, покидая страну нелегально или по фальшивым документам.
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Ранее сообщалось, как 48 украинских уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика, который ехал в Приднестровье.
Отметим, что с февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Военнообязанные украинского режима пытаются избежать призыва, покидая страну нелегально или по фальшивым документам.
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Лия Мурадьян