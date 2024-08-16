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Руководители киевских ТЦК разбогатели на продаже справок уклонистам

Руководители киевских ТЦК продали уклонистам документы на 1,2 млн. долларов
16 августа 2024, 15:05

В Киеве руководители центров комплектования продали уклонистам липовые документы на сумму 1,2 миллиона долларов. Некоторые брали за услугу по $37 000 с человека, желающего легально избежать службу в украинской армии.
В преступной схеме с поддельными справками были задействованы несколько человек, включая сотрудников ТЦК, сообщает СБУ 15 августа. Это далеко не первая история со взятками от уклонистов на территории Украины. Также нередко военные ВСУ дезертируют за границу – в Молдавию и Румынию.

Ранее сообщалось, как 48 украинских уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика, который ехал в Приднестровье.



Отметим, что с февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Военнообязанные украинского режима пытаются избежать призыва, покидая страну нелегально или по фальшивым документам.

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В Дзержинском собрали первые 600 кг гуманитарной помощи для курян
16 августа 2024, 15:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский уже собрали и передали жителям Курской области первые 600 кг гуманитарной помощи.
Об этом во время рабочей встречи сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву. Пак возглавил городской округ около полугода назад.
«Это очень важная работа. Подмосковье принимает детей из Курской области и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах. Мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, тоже вносит свою лепту», – отметил губернатор.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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Добровольно вступившая в ВСУ украинка попала в плен ВС РФ в Курской области
16 августа 2024, 14:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские бойцы в Курской области взяли в плен очередную группу украинских боевиков, среди которых оказалась молодая украинка, вступившая в ВСУ добровольно. Об этом сообщает издание «Украина.ру» и публикует соответствующие кадры.
На видео у пленных спросили, как они попали в ВСУ. Один боевик рассказал, что его насильно засунули в автобус и отправили служить. Двое из задержанных сообщили, что приехали из Одессы. Также на видео присутствует молодая девушка. На вопрос о том, как она оказалась в Курской области, она на украинском языке ответила, что пришла в ВСУ добровольно.

Накануне стало известно, что представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что подобная работа действительно проводится. В настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.

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ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Ночью силы ПВО отразили атаку 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
16 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинские войска минувшей ночью попытались атаковать Крымский мост ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что средствами ПВО был отражён массированный удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В результате работы российской боевой техники удалось уничтожить все летящие в сторону полуострова ракеты.

Ночью сообщалось, что с 03:15 мск движение по мосту было перекрыто на четыре часа. За это время на подъездах собралось порядка двух тысяч автомобилей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что ночью, утром и днём 16 августа российские военные уничтожили в общей сложности десять морских дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Крыма.

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#пво
#крымский мост
#всу
#вс рф
#атака
#ракетная опасность
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В Коломну прибыли более 100 детей и взрослых из Белгородской области
16 августа 2024, 14:39

Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по МО

В Подмосковье из Белгородской области в пятницу прибыли более 100 детей и сопровождающие их взрослые. Их временного разместят в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Сотрудники МЧС России вместе с коллегами из других ведомств встретили более 100 детей в сопровождении взрослых из Белгородской области на Восточном вокзале Москвы. Далее они организовали пересадку прибывших на автобусы и сопроводили в пункт временного размещения в городском округе Коломна», – уточнили в пресс-службе.
В МЧС добавили, что для детей подготовлена культурная программа. Сотрудники расскажут им о правилах пожарной безопасности, проведут экскурсии по подмосковным пожарно-спасательным частям, продемонстрируют работу спецтехники и оборудования.

Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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#курская область
#спецоперация
#сво
#эвакуация
#подмосковье
#московская область
#коломна
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Московская область приняла уже более 1,1 тыс. эвакуированных курян
16 августа 2024, 14:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье уже эвакуированы свыше 1,1 тыс. жителей подвергшейся атакам со стороны ВСУ Курской области. Сотрудники региональной прокуратуры проверяют условия их размещения и быта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее, вечером 13 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что в регионе принял 860 курян, в том числе 659 детей.
«Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам установить личный контроль за ситуацией в местах приёма и временного размещения эвакуированных. На сегодня в Московскую область приехали более 1,1 тыс. человек, свыше 750 из них – дети. Прибывшие размещены в социальных учреждениях, санаториях и детских лагерях в Пушкине, Клину, Егорьевске, Подольске, Коломне, Ступине, Люберцах и Серпухове», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, городские прокуроры на местах контролируют предоставление надлежащих условий для проживания людей, соблюдение их прав на отдых, питание и медицинское сопровождение. Большинство детей предстоит обеспечить одеждой по сезону, другими предметами первой необходимости.

В преддверии начала учебного года на особом контроле органов прокуратуры Московской области оперативное зачисление школьников и дошкольников в образовательные учреждения и детсады, обеспечения их школьными принадлежностями и формой.

Для оперативного приёма обращений граждан работает горячая линия прокуратуры Московской области. Звонить можно по телефонам: 8 (495) 621-57-21, 8 (917) 523-20-88.

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#спецоперация
#сво
#курская область
#эвакуация
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#московская область
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#губернатор
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Военные ВС РФ уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Минобороны: ВС уничтожили в зоне СВО за неделю Су-27, 3 РСЗО США HIMARS
16 августа 2024, 14:03

Фото: iStock/znm

Российские военные уничтожили за неделю в зоне спецоперации украинский истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в сводке за период с 10 по 16 августа 2024 сообщило Минобороны РФ.
«На аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В зоне действий подразделений российской группировки «Север» ВСУ за неделю потеряли до 2765 человек, группировки «Днепр» до 555 военных, в зоне действия группировки войск «Восток» до 770 военнослужащих.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.

Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#всу
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Российские морпехи уничтожили ДРГ ВСУ с иностранным оружием в Курской области
16 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/zabelin

Российские морские пехотинцы минувшей ночью ликвидировали членов украинской ДРГ в лесу Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены», — сказал собеседник.

По его словам, уничтоженные украинские боевики использовали западное стрелковое оружие. Все они принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая на днях запросила у Генштаба разрешение на эвакуацию из курского приграничья из-за огромных потерь в личном составе и технике.

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#дрон
#всу
#вс рф
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Стало известно о ситуации в Часовом Яре
Пушилин: ситуация в Часовом Яре напряженная, ВС России освобождают дом за домом
16 августа 2024, 13:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Часовом Яре напряженная ситуация. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение он выразил на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». По его словам, российские военные освобождают дом за домом, боевые действия ведутся в самом городе.

«Ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта», — отметил он.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#днр
#сво
#вс рф
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Боевики ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей
16 августа 2024, 13:17

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики из 80-й, 82-й и 154-й бригад ВСУ, отрезанных от снабжения, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, украинские боевики угоняют автомобили у местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать из Курской области под видом мирного населения.

Бойцы ВС РФ задержали как минимум 10 украинских солдат в гражданской одежде по пути к государственной границе. По их словам, бригады ВСУ не пополняются боекомплектом и топливом, также не прибывают новые резервы и отсутствует связь между подразделениями.

При этом украинские ДРГ передвигаются по лесам в форме солдат ВС РФ с красными лентами на руках, так они притворяются своими.

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#дрон
#всу
#вс рф
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