«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде

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По авиабазе боевиков ВСУ в Миргороде ударили российские военные. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», там же находятся топливные хранилища и учебные центры летчиков Украины. Каковы масштабы последствий ракетных ударов пока неизвестно.
«Сообщается о поражении некого объекта, под завалами люди. В некоторых частях города исчез свет», – говорится в публикации.
Также сообщалось, что в Чехии неподалеку от украинской границы произошел сильный взрыв на военном полигоне. По информации источников, на объекте произошло возгорание, ликвидация которого заняла несколько часов.
По данным российских военкоров, на загоревшемся полигоне боевиков ВСУ обучали иностранные натовские специалисты. Причины взрыва не называются.
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Никита Кротов