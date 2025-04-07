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Украина бросила своих солдат на убой в Курской области

Боец ВСУ: в Курской области украинское командование бросило нас на убой
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

В своем предсмертном видео боец ВСУ заявил, что украинское командование бросило их на убой в Курской области. Соответствующую видеозапись опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!», — сказал в видео солдат.

Как оказалось, военный являлся бойцом 61-й бригады ВСУ. Он записывал видео на хуторе Олешня в Курской области. По его словам, командование заставило идти солдат пешком на позицию, так как бронемашина, которая должна была их довести, сломалась. Несколько военных были уничтожены беспилотниками, а другие оказались под обильных огнем армии РФ.

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#курская область
#украина
Ульянов: отсутствие ЕС в переговорном процессе по Украине является неизбежным
07 апреля 2025, 01:30

Фото: iStock/artJazz

По словам российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, отсутствие Евросоюза в переговорном процессе по Украине является естественным и неизбежным. Об этом дипломат написал в своем telegram-канале.
«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», — написал Ульянов.

Ранее сообщалось, что если Россия будет контролировать украинские ресурсы, это станет катастрофой для западных стран.

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Нардеп Скороход: солдаты рассказали о поборах и вымогательствах в 16 частях ВСУ
06 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Нардеп Анна Скороход заявила, что в распоряжении Верховной рады Украины имеются жалобы от солдат 16 воинских частей ВСУ, где командиры занимались поборами и вымогательствами. Об этом пишут украинские СМИ.
«Cобирают деньги с военных за отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги. Они так решили... Издеваются и отдают приказы, которые приводят к тому, что ребята гибнут», — заявила Скороход.

Ранее пленный военнослужащий из Украины рассказал о командире, который избивал мирных жителей Курской области. Как оказалось, он служит в 156 батальоне ВСУ и имеет позывной Тринадцатый.

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Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт
06 апреля 2025, 20:11

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские военные использовали храм в Курской области в качестве опорного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевики ВСУ устроили склад боеприпасов напротив алтаря, а из ворот запускали FPV-дроны. Удары из храма производились как по военнослужащим, так и по мирным жителям, уточнил настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Александр в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военного ведомства.

При этом, убегая с позиции бойцы ВСУ украли несколько древних икон. Остальные реликвии удалось спасти, их отправили на реставрацию. В ролике священнослужитель указал на две иконы, которые спасали уже трижды: во время гражданской войны, в Великую Отечественную войну и сейчас.

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Власти ДНР: ВСУ убили жительницу Макеевки ракетой, произведённой в Словакии
Украина применяла словацкие ракеты при ударе по Макеевке
06 апреля 2025, 16:44

Фото: istockphoto/NiseriN

При нанесении очередного удара по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике украинские военные с удовольствием применяли ракеты с поражающими элементами, изготовленные в Словакии. Кроме того, ВСУ обстреливали Ясиноватую, применяя 122-миллиметровые реактивные снаряды.
Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате этого обстрела одна мирная жительница погибла. Ещё одна женщина серьёзно пострадала.

«Противник вел огонь с применением шрапнельных ракет JROF-HEF. Они содержат поражающие элементы в виде порядка 9,1 тысячи шариков типа подшипниковых. Страна производства — Словакия. Дальность полёта снарядов увеличена до 40 километров 200 метров», — указано в сообщении.

Также уточняется, что обе женщины (погибшая и пострадавшая. — Прим. ред.) — работницы предприятия «Рыбный цех», расположенного в Макеевке. Здание завода практически полностью разрушено. В Ясиноватой (районный центр в ДНР. — Прим. ред.) повреждения получил фасад многоквартирного жилого здания. Кроме того, повреждены фасад и кровля частного домостроения.

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В ночь на 6 апреля Украина была накрыта мощной волной ракетных атак
В ночь на 6 апреля территорию Украины массово атаковали российские ракеты
06 апреля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/NickolayV

Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Это произошло в ночь на 6 апреля.
О ночной атаке рассказали авторы телеграм-канала «Повернутые на войне». В материале, в частности, сообщается о прилётах, зафиксированных в Хмельницкой области. Предположительно, целью этой атаки был аэродром в Староконстантинове, в районе которого и были отмечены взрывы.

Кроме того, удары наносились по Житомирской области и главному городу региона, Умани в Черкасской области и Белой Церкви (Киевская область). Взрывы раздавались и в самой украинской столице в районе военного аэродрома Борисполь.

Уточняется, что две волны ракетной атаки запустили корабли Военно-морского флота РФ, использовавшие для этого крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, в воздух были подняты девять ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ и ударные беспилотники «Герань».

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