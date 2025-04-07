Украина бросила своих солдат на убой в Курской области

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В своем предсмертном видео боец ВСУ заявил, что украинское командование бросило их на убой в Курской области. Соответствующую видеозапись опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!», — сказал в видео солдат.
Как оказалось, военный являлся бойцом 61-й бригады ВСУ. Он записывал видео на хуторе Олешня в Курской области. По его словам, командование заставило идти солдат пешком на позицию, так как бронемашина, которая должна была их довести, сломалась. Несколько военных были уничтожены беспилотниками, а другие оказались под обильных огнем армии РФ.
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