Российские бойцы, проводившие разминирование на одном из направлений специальной военной операции (СВО), обнаружили невзведенные мины, оставленные украинскими военными с необычным посланием.
Внутри некоторых мин были записки с текстом: «Русские, простите», передает РИА Новости со ссылкой на сапера Ленинградского полка с позывным «Бурзум».
Саперы отметили, что мины были установлены, но предохранительные чеки не были сняты, что сделало их безопасными. При разборке взрывателей были найдены записки, свидетельствующие о том, что украинские военные намеренно не активировали мины.
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Саперы отметили, что мины были установлены, но предохранительные чеки не были сняты, что сделало их безопасными. При разборке взрывателей были найдены записки, свидетельствующие о том, что украинские военные намеренно не активировали мины.
«Это могли сделать саперы ВСУ, не желающие воевать против России», — предположил «Бурзум».Он также отметил, что многие украинцы осознают бессмысленность продолжающегося конфликта и страдают от его последствий. Ранее сообщалось о критике в адрес командования ВСУ за окружение Угледара, из-за которого украинским военным пришлось покидать позиции и оставлять раненых товарищей.
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Елена Перлова