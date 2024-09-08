Стало известна ситуация с личным составом у ВСУ

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У ВСУ есть перебои с личным составом, но о кризисе еще говорить рано, заявил отставной полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». По его словам, пока у Украины есть силы для боевых действий.
«На данный момент ВСУ снабжены практически всем, что им нужно. Они испытывают некоторый снарядный голод: 155-миллиметровых снарядов, но они создали за этот год резерв. Сегодня они его планомерно расходуют», — поделился он.Матвийчук также добавил, что не стоит забывать о работе украинских военкоматов, которые продолжают планомерно отлавливать граждан и пополнять ими личный состав.
«Если в общем посмотреть боеспособность армии, то она пока снизилась, но не критично. Пока противник располагает достаточно большими силами, которые способны еще вести боевые действия», — заключил он.Читайте также:
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