Военкор Поддубный получит звание почётного гражданина Белгородской области

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Военкор Евгений Поддубный, раненый в зоне СВО, получит звание почётного гражданина Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Глава области написал, что власти региона приступили к процедуре присвоения звания.
Он добавил, что все белгородцы очень гордятся своим соотечественником Поддубным и желают ему скорейшего выздоровления.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебного долга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что все белгородцы очень гордятся своим соотечественником Поддубным и желают ему скорейшего выздоровления.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебного долга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова