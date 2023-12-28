Новости СВО: где готовятся к атаке ВСУ, куда отошли ВС РФ

Украинские боевики сдерживают укрепрайоны, несмотря на большие потери и истощенные подразделения. ВС РФ атакуют на нескольких направлениях и уничтожают опорные пункты врага. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где готовятся к наступлению ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».