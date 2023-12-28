Новости СВО: где готовятся к атаке ВСУ, куда отошли ВС РФ

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Украинские боевики сдерживают укрепрайоны, несмотря на большие потери и истощенные подразделения. ВС РФ атакуют на нескольких направлениях и уничтожают опорные пункты врага. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где готовятся к наступлению ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».
Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ
Военнослужащие добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из числа бывших военнопленных ВСУ, приняли первый бой в составе боевого формирования «Каскад», сообщает издание РИА Новости. Командир подразделения рассказал журналистам, что дроны противника настигли бойцов после того, как они окопались. Следом начался минометный обстрел, в результате чего собеседник издания получил ранение ноги.
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Он также отметил, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».
Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*
Российские бойцы группировки войск «Центр» остановили атаку противника, включая бригаду «Азов»*. В результате боя ВС РФ ликвидировали шесть опорных пунктов ВСУ. Также были подавлены несколько десятков артиллерийских подразделений противника, сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.
По словам военного, атака ВСУ была сорвана в районе Торского выступа. ВСУ пытались наступать штурмовыми группами, также были замечены боевики отряда «Азов»*. Благодаря слаженным действиям ВС РФ, атака врага была отражена. В результате боя были уничтожены украинские танк Т-72 и БМП-1.
Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ
Группа ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожила живую силу ВСУ, опорный пункт, и размещенную в нем бронетехнику. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. По информации Минобороны РФ, армейская авиация выполняет боевые задачи по сопровождению колонн техники и живой силы ВСУ, уничтожению врага и его вооружения, доставке военных грузов в зону проведения СВО.
Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. В результате атаки, российские бойцы захватили крупный арсенал трофеев западного производства. Уточняется, что речь идет о 15 ракетах NLAW и пяти единицах Javelin.
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На Соледарском направлении продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ удалось достичь тактических успехов и продвинуться на нескольких участках в районах Богдановки и Хромово.
На юго-западе Авдеевки российские силы отошли от передней части микрорайона «Химик». По информации портала, ВСУ намерены сдерживать укрепрайон, невзирая на многочисленные потери и истощение армии.
На северном фланге продолжаются бои у Богдановки. Российские войска атакуют противника и наносят массированные удары по местам скопления ВСУ.
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Анастасия Крестьянова