Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Авдеевку, чтобы вручить бойцам ВСУ награды, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Зеленский, в своём видеообращении, сообщил, что посетил позиции Вооружённых сил Украины, а также навестил 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
По словам президента, он вручил военным награды.
Ранее словацкий журналист Душан Янек заявил, что Зеленский сбежит из страны, как только Россия выполнит цели спецоперации по демобилизации Украины. По словам обозревателя, нынешний глава государства быстро покинет страну, и будет доживать свой век на сворованные из бюджета страны миллионы.
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По словам президента, он вручил военным награды.
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Евгения Парфентьева