ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы

Фото: Минобороны РФ
ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону в Волгоградской области, сообщили местные жители. Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО.
Первые взрывы прогремели около 3:30 утра. Очевидцы из разных районов города насчитали от шести до десяти мощных хлопков. По данным Telegram-канала Shot, до начала взрывов в небе были слышны пролеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Официальная информация о происшествии пока не поступала.
Издание URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эти данные. На данный момент ответа от министерства не поступило.
Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.
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Издание URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эти данные. На данный момент ответа от министерства не поступило.
Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.
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Елена Перлова