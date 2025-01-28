«РВ»: Ночью армия России нанесла массированный удар по инфраструктуре в Киеве

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В ночь на 28 января российские военные нанесли массированный удар по военным объектам в столице Украины. Целью атаки стали, в том числе, средства противовоздушной обороны, которые пытались защитить наземную инфраструктуру.
Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме Киева, ударам подверглись также военные энергетические объекты в некоторых других городах страны. Незадолго до полуночи ВСУ сообщили о большом количестве беспилотников, летящих в сторону Черниговской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей. Вскоре угроза атаки БПЛА была объявлена и в Киеве.
Около двух часов ночи киевлян призвали спуститься в укрытия. По сообщениям военных корреспондентов, взрывы звучали в разных частях города, в том числе в стороне аэродрома Васильки. Кое-где начались пожары. Министерство обороны РФ информацию о ночном массированном ударе по Украине пока не подтвердило.
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Александр Бойцов