В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге», — пишут в telegram-канале.
Об источнике и причинах взрывов пока информации нет. Сейчас в 10 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал об опасности звучит в Сумской, Полтавской Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.
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