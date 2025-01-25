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В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».


«Сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге», — пишут в telegram-канале.

Об источнике и причинах взрывов пока информации нет. Сейчас в 10 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал об опасности звучит в Сумской, Полтавской Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

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#взрыв
В пригороде Киева раздались взрывы
25 января 2025, 02:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

Сообщается о взрывах в пригороде Киева. Об этом передает украинский телеканал TCH.
«Пригород Киева-взрывы», — пишут в telegram-канале.

В сообщении жителей украинской столицы просят пребывать в укрытиях. При этом перед взрывом В Киеве воздушную тревогу не объявляли.

Ранее «Радио 1» писало о взрывах в Сумах и Кременчуге. На момент происшествия в 10 регионах Украины объявили воздушную тревогу.

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#происшествия
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#украина
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Келлог: Киев потерял в конфликте с РФ больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме
25 января 2025, 02:13

Фото: iStock/Olena_Z

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киев уже потерял в конфликте с РФ больше солдат, чем Штаты во время войны в Корее и Вьетнаме. Об этом он сказал Fox News.
«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог телеканалу.

Также советник президента уточнил, что утром доложил Трампу о ситуации на Украине и верит в завершение конфликта. При этом его урегулирование должно пройти вне поля боя.

В результате конфликта во Вьетнаме с 1955 по 1975 годы США потеряли 58 тысяч солдат. Уже в корейской войне с 1950 по 1953 годы Штаты лишились свыше 36 тысяч военнослужащих.

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Российская армия уничтожила под Киевом штаб с британскими инструкторами ВСУ
25 января 2025, 01:26

Фото: iStock/maki_shmaki

Российская армия с помощью беспилотников уничтожила штаб с британскими инструкторами ВСУ под Киевом в городе Бровары. Об этом сообщает telegram-канал «Донбасский Партизан».
«В ночь с 23 на 24 января российские войска нанесли серию точечных ударов по объектам противника, включая аэродромную инфраструктуру, пункты дислокации иностранных инструкторов и логистические узлы», — говорится в сообщении.

По подтвержденной информации, в результате удара удалось ликвидировать одного инструктора из Британии. Еще несколько получили ранения. К тому же армия РФ смогла уничтожить модульные конструкции Karmod и FlatPack, а также шифрованные терминалы связи Thales TRC 3700. Была ликвидирована спутниковая станция BGAN Explorer 727 и поврежден серверный центр (Cisco ISR 4461, HP ProLiant DL380 Gen10).

В сообщении указывается, что в ходе нанесения ударов была повреждена гражданская инфраструктура. Виновником являются мобильные группы ПВО Украины, которые не смогли качественно и эффективно противостоять атаке.

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Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней
25 января 2025, 00:14

Фото: iStock/Pineapple Studio

Государственный секретарь США Марко Рубио в немедленном порядке приостановил поддержку программ по финансовой помощи Украине и ряда других стран на 90 дней. Об этом пишут в Politico.
«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — заявил источник издания.

Один из чиновников прокомментировал данное решение Рубио словами: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи». В директиве указывается, что теперь выпускаются директивы о прекращении работы большинства действующих грантов на иностранную помощь. Решение о прекращении программ, их продолжение или модификации будет приниматься лично госсекретарем.

Данный приказ исключает возможность финансирования ключевых союзников Штатов. В их число также вошли Украина, Тайвань и Иордания.

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Объединение «Мир Украине» провело в Словакии антиправительственные митинги
24 января 2025, 23:53

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Объединение «Мир Украине» организовало антиправительственные митинги в городах Словакии. Об этом рассказали на телеканале Ta3.
«Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией», — заявили телеканалу организаторы.

Также среди призывов значится требование к правительству Фицо уйти в отставку «ради будущего Словакии». Организатором митингов выступило объединение «Мир Украине». Лидеры движения уже не раз выступали с критикой к правительству страны и к Фицо в частности. По данным экспертов, на антиправительственные марши вышло порядка 100 тысяч человек. В столице страны Братиславе насчитано 60 тысяч митингующих. Акция стала самой масштабной с начала 1990-х годов.

Ранее Фицо заявлял о наличии в Словакии «группы экспертов» из-за границы, целью которой является свержение правительства. По словам премьера, эти же люди приняли непосредственное участие в событиях в Грузии. На почве этого глава страны созвал заседание Совета безопасности.

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Депутат Рады Федина: музыкантов Львовского военного оркестра отправят в пехоту
24 января 2025, 23:35

Фото: iStock/Nikolaev

Музыкантов Львовского военного оркестра направят на передовую в пехотные части. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины София Федина.
«Львовский военный оркестр переводят в пехоту. Музыканты — ну очень «суперэффективные бойцы». В отличие от полицейских, следователей и сотрудников ГБР (государственного бюро расследований), а также силовиков-пенсионеров, которые обучены и умеют обращаться с оружием, — ведь не для войны «мама цветочки растила», — написала политик в своем telegram-канале.

О том, кто дал распоряжение на отправку музыкантов, Федина не уточнила. Также она подчеркнула, что скоро не останется тех, кто сможет сыграть прощальную мелодию на ежедневных погребениях солдат.

Напомним, что сейчас на Украине проводится массовая мобилизация населения. К тому же все чаще поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. При этом силовиков на фронт власти не отправляют. Несмотря на это, в СМИ постоянно сообщают об очередной группе неподготовленных солдат, попавших в зону боевых действий.

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Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев
24 января 2025, 23:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров направил в зону специальной военной операции очередную группу добровольцев. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — поделился глава Чечни.

Кадыров отметил, что бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Обучение добровольцев занимались лучшие инструкторы, которые научили солдат необходимым навыкам для эффективного выполнения задач. При этом бойцов готовили к операциям в тяжелых условиях. Добровольцев полностью экипировали за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Трамп: конфликт на Украине завершится автоматически за счёт снижения цен на нефть
24 января 2025, 20:22

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп убеждён, что снижение ОПЕК цен на нефть способно автоматически завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
По словам главы государства, власти США хотят, чтобы ОПЕК приняла решение о снижении цен на нефть, что автоматически остановит происходящее на Украине.

Трамп объяснил, что самый быстрый способ завершить конфликт заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать огромные деньги и снизила цены на нефть. В противном случае остановить конфликт будет не так просто.

Накануне президент США заявил, что будет добиваться от ОПЕК и Саудовской Аравии снижения цен на нефть, в том числе для оказания давления на Россию.

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#нефть
#цены
#украина
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«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине
Путин: победа Трампа на выборах в 2020 году предотвратила бы кризис на Украине
24 января 2025, 18:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Кризиса на Украине можно было избежать, если у президента США Дональда Трампа не «украли победу» на американских выборах 2020 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Глава государства отметил, что не может не согласиться со словами Трампа о том, что при нём конфликт на Украине не начался бы.

Путин убеждён, что у нынешнего президента «украли победу», что оказало влияние на возникновение в 2022 году украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что эскалация конфликта вызвана действиями предыдущей администрации Джо Байдена. И, если бы он находился у власти, то этого никогда бы не произошло.

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