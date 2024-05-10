Украинские власти объявили об эвакуации жителей Волчанска в Харьковской области

Фото: iStock/chris-mueller
Украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву городской администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире «Общественного радио».
По его словам, большая часть людей покидает населённые пункты самостоятельно на личных автомобилях.
Напомним, что Волчанск находится в северной части региона. По данным 2022 года в нём проживали свыше 17 тысяч человек.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по ВСУ. Минувшей ночью в 03:20 были произведены удары по позициям украинских войск и складам вооружения ВСУ в районе Харькова.
Читайте также:
Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР
ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области
Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области
Напомним, что Волчанск находится в северной части региона. По данным 2022 года в нём проживали свыше 17 тысяч человек.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по ВСУ. Минувшей ночью в 03:20 были произведены удары по позициям украинских войск и складам вооружения ВСУ в районе Харькова.
Читайте также:
Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР
ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области
Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области
Анастасия Чинкова