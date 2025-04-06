«РВ»: Украинцы судорожно контратакуют под Купянском, пытаясь остановить наступление ВС РФ

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Украинцы бросают волны бронированной техники стран НАТО и остатки собственного спецназа, пытаясь остановить наступление российских войск под Купянском. На башнях и бортах иностранных машин часто можно увидеть кресты, которые облегчают прицеливание операторам дронов ВС РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», снабдив пост соответствующей видеозаписью. Колонны натовской техники двигаются в направлении крупного населённого пункта в Харьковской области. На дорогах и обочинах можно увидеть немало обгоревших остовов машин, которые туда так и не доехали.
Наступательная операция российских войск под Купянском продолжается уже несколько месяцев. Части Вооружённых сил РФ зажимают город в клещи. Сейчас ВСУ судорожно контратакуют на этом направлении, пытаясь перехватить инициативу и не жалея на это ни техники, ни солдат, отмечают военкоры.
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Наступательная операция российских войск под Купянском продолжается уже несколько месяцев. Части Вооружённых сил РФ зажимают город в клещи. Сейчас ВСУ судорожно контратакуют на этом направлении, пытаясь перехватить инициативу и не жалея на это ни техники, ни солдат, отмечают военкоры.
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Александр Бойцов