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«РВ»: Украинцы судорожно контратакуют под Купянском, пытаясь остановить наступление ВС РФ

«РВ»: Украинцы контратакуют под Купянском, используя бронетехнику НАТО
Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Украинцы бросают волны бронированной техники стран НАТО и остатки собственного спецназа, пытаясь остановить наступление российских войск под Купянском. На башнях и бортах иностранных машин часто можно увидеть кресты, которые облегчают прицеливание операторам дронов ВС РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», снабдив пост соответствующей видеозаписью. Колонны натовской техники двигаются в направлении крупного населённого пункта в Харьковской области. На дорогах и обочинах можно увидеть немало обгоревших остовов машин, которые туда так и не доехали.

Наступательная операция российских войск под Купянском продолжается уже несколько месяцев. Части Вооружённых сил РФ зажимают город в клещи. Сейчас ВСУ судорожно контратакуют на этом направлении, пытаясь перехватить инициативу и не жалея на это ни техники, ни солдат, отмечают военкоры.




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В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 6 апреля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
06 апреля 2025, 08:54

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на российские регионы. В ночь на 6 апреля дежурными средствами ПВО РФ были уничтожены 11 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз самая массированная атака была предпринята на Ростовскую область. Там силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) восемь дронов ВСУ. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воздушная атака была отражена в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, два беспилотника были уничтожены в Курской области, а ещё один — в Белгородской. В других регионах России попыток ударов БПЛА отмечено не было, заключили в оборонном ведомстве.

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В Киеве прогремела новая серия мощных взрывов
06 апреля 2025, 07:49

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В украинской столице и Киевской области в ночь на 6 апреля прозвучало несколько мощных взрывов. Интервал между ними составил несколько десятков минут.
Об этом сообщали некоторые украинские СМИ. Официальные власти от комментариев воздержались. Ранее была информация лишь о нескольких взрывах в Броварах Киевской области, где располагается военный аэродром. Ночью воздушная тревога сначала объявлялась в шести регионах, а затем и на всей территории Украины.

По сообщению министерства обороны РФ, 5 апреля российские войска нанесли серию комбинированных ударов по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Кроме того, были атакованы ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Для нанесения ударов была задействована оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерия.

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Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 5 станций Starlink
06 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/zim286

Бойцам группировки «Запад» ВС РФ за сутки удалось уничтожить пять станций Starlink и 33 пункта управления беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также российским военным группировки «Запад» удалось ликвидировать более 250 боевиков ВСУ. Помимо этого были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских БПЛА. К тому же ВС РФ ликвидировали различные артиллерийские установки, в том числе иностранного производства.

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ТАСС: на липцовское направление переброшены 18-24-летние украинцы
06 апреля 2025, 06:30

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия перебросила на липцовское направление Харьковской области 18-24-летних солдат подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев», — говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что ранее российским войскам удалось уничтожить на данном направлении уже опытных солдат ВСУ данной штурмовой бригады.

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В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины
06 апреля 2025, 05:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска скидывают с дронов иностранные мины M70 в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Противник в основном использует французские мины, иностранные, в основном идут сейчас М70, они их скидывают с помощью кассет, дронов, извлекать их достаточно сложно, главное это сохранять спокойствие и не растеряться», — поделился сапер Стич в видео, опубликованным ведомством.

Данные действия украинские войска совершают на ореховском направлении. Найденные мины уничтожаются накладным зарядом. Солдаты ВС РФ ежедневно разведывают местность для обнаружения боеприпасов, сброшенных ВСУ.

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