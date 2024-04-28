ВСУ ударили по донецкому храму во время службы по случаю Вербного воскресенья

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Украинская армия ударила по храму в Донецкой области прямо в момент праздничной службы по случаю Вербного воскресенья, об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, киевский режим нанёс удар по православному храму в селе Александровка при помощи кассетных боеприпасов. Некоторые из попавших в храм боеприпасов разорваться не успели.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако, она также попала под обстрел украинских беспилотников. Ранения получил фельдшер.
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На место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако, она также попала под обстрел украинских беспилотников. Ранения получил фельдшер.
«Часов в 10 где-то, только воду привезли, слава богу. Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла домой бидоны забирать, за водой, милостью Божией молимся, чтобы Господь даровал мир на нашей земле… А пока вот так… Тяжело здесь», — передаёт агентство слова местного жителя.
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Евгения Парфентьева