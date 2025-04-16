В ГД анонсировали скорый ответ РФ на атаки БПЛА ВСУ

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Армия России очень скоро ответит Киеву на теракты, совершённые украинскими спецслужбами, и налёты беспилотников ВСУ на российские города. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он напомнил, что ВСУ ежедневно наносят удары беспилотниками по российским регионам, украинские спецслужбы организовывают теракты в городах РФ. И делают они это не ради стремления быстрее завершить боевые действия, уверен Журавлев.
Напомним, в ночь на 15 апреля в российских регионах сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.
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«Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, верещать на всю Европу: а нас за что? Конечно, есть за что, и, конечно, мы припомним им все, что взорвали, и я уверен, будет это очень скоро», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в ночь на 15 апреля в российских регионах сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.
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Элина Позднякова