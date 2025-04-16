«Россия в долгу не останется»: Москва готовит ответный удар по энергообъектам Киева

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Россия готовится ответить на нарушения Киевом моратория на удары по объектам энергетики. Так считает Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Естественно, Россия не останется в долгу. За это время уже наверняка подготовлен ряд целей, которые ждут своего времени, чтобы по окончании установленных сроков Россия достойно ответила на все провокации, которые в это время делал киевский режим», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Владимир Зеленский продолжает атаки на российские энергообъекты, так как считает, что не заключал договор о временном прекращении атак. Он «бесится», что данная договорённость фактически была между РФ и США. Сам он заявлял, что ни с кем, ни о чем не договаривался.
Ранее военный аналитик Алексей Суконкин заявлял, что Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля.
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