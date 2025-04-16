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«Россия в долгу не останется»: Москва готовит ответный удар по энергообъектам Киева

Генерал Липовой: РФ нанесет ответный удар по энергетике Украины
Фото: iStock/BONDART

Фото: iStock/BONDART

Россия готовится ответить на нарушения Киевом моратория на удары по объектам энергетики. Так считает Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Естественно, Россия не останется в долгу. За это время уже наверняка подготовлен ряд целей, которые ждут своего времени, чтобы по окончании установленных сроков Россия достойно ответила на все провокации, которые в это время делал киевский режим», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Владимир Зеленский продолжает атаки на российские энергообъекты, так как считает, что не заключал договор о временном прекращении атак. Он «бесится», что данная договорённость фактически была между РФ и США. Сам он заявлял, что ни с кем, ни о чем не договаривался.

Ранее военный аналитик Алексей Суконкин заявлял, что Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля.

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Депутат Журавлев: РФ очень скоро ответит на налеты БПЛА ВСУ
16 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/:Alex Kochev

Армия России очень скоро ответит Киеву на теракты, совершённые украинскими спецслужбами, и налёты беспилотников ВСУ на российские города. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он напомнил, что ВСУ ежедневно наносят удары беспилотниками по российским регионам, украинские спецслужбы организовывают теракты в городах РФ. И делают они это не ради стремления быстрее завершить боевые действия, уверен Журавлев.

«Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, верещать на всю Европу: а нас за что? Конечно, есть за что, и, конечно, мы припомним им все, что взорвали, и я уверен, будет это очень скоро», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Напомним, в ночь на 15 апреля в российских регионах сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.

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#режим
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«Фаер-шоу по всей Украине»: раскрыт возможный ответ РФ на нарушения Киевом моратория
Суконкин предрек Украине фаер-шоу за нарушения Киевом моратория на удары
16 апреля 2025, 13:08

Фото: istockphoto/Diy13

Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля. Предположение об этом в беседе с журналистами высказал военный аналитик Алексей Суконкин. Таким образом он оценил слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который пообещал уточнить дату окончания моратория на удары по объектам энергетики.
«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — прокомментировал Суконкин.
Дмитрий Песков говорил о том, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если продолжатся нарушения со стороны Киева. Кроме того, по словам Пескова, все будет зависеть от Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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Стало известно откуда ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область
ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области
16 апреля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области. По предварительной информации, место запуска расположено в 40 километрах от российской границы.
По данным Shot, аппараты летели на расстоянии друг за другом, преодолев, примерно 850 километров. Дроны шли на высоте 2,5 тысячи метров, маршрут был вдоль областных границ.

Украинские беспилотники атаковали Ивановскую область утром, 16 апреля. Shot сообщал, что дроны ВСУ несли на себе боевую часть со взрывчаткой массой примерно 60 килограммов. Одна боевая часть не сдетонировала, позднее ее ликвидировали силовики. В МО РФ информировали, что за полтора часа в Ивановской области было сбито семь дронов противника.

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«Получил оценку от Дмитрия Пескова»: почему на самом деле Иван Ургант уехал из России? Критика Кадырова и миллионные гонорары
16 апреля 2025, 12:45

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

Иван Ургант — известный российский телеведущий, актёр и шоумен, который завоевал любовь зрителей благодаря своему таланту и харизме. Его имя стало синонимом качественного юмора и интересных проектов.
Несмотря на это, артист вот уже несколько лет не появляется на телевидении, и сроки его возвращения по сей день остаются туманны. О жизни и творчестве знаменитого потомка актерской семьи читайте в материале «Радио 1».

Династия артистов


Иван Ургант появился на свет в городе на Неве 16 апреля 1978 года. Его дедушка, Лев Милиндер, был известным актёром Театра комедии в Санкт-Петербурге, а бабушку, Нину Ургант, знали и любили миллионы зрителей по фильму «Белорусский вокзал».

Родители мальчика были не менее популярными личностями. Его мама, Валерия Киселёва, и папа, Андрей Ургант, также были известными актёрами, которые выступали на сцене и снимались в кино.

Иван унаследовал от своего отца весьма звучную фамилию, которая явно указывает на его не совсем русские корни. Иван Ургант никогда не делал секрета из своего происхождения и открыто рассказывает журналистам, что он лишь наполовину русский, а на четверть – еврей и на столько же – эстонец. Благодаря своим еврейским корням, Иван Ургант имеет двойное гражданство – России и Израиля.

Ранние годы


Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

В годовалом возрасте у будущего артиста произошла семейная драма: его родители приняли решение расстаться. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка, которую он ласково называл просто по имени, а иногда даже мамой.

Актерская среда сделала свое дело, в парне рано проснулся талант актера. Кроме этого, Ивана тянуло к музыке, впоследствии он освоил несколько музыкальных инструментов и закончил музыкальную школу.

Раздумий о профессии после завершения школы у юного Урганта не было, он поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Будучи студентом второго курса, артист начал играть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Иван любил актёрскую профессию, но не испытывал удовлетворения от доходов, которые приносили ему театральные постановки.

Начало карьеры

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

После академии артист начал поиски себя. Занимался музыкой и даже выпустил диск под названием «Звезда». Работал в ресторане, сначала простым, но очень артистичным официантом, а потом сделал ночную развлекательную программу для посетителей заведения. Тогда же в его жизни появилось радио. В 1999 году шутки озорного ведущего можно было услышать на «Супер-радио».

На радиоэфире Ургант не остановился и начал пробовать пробиться на ТВ. Так он перебрался в столицу, где начал свою работу на телеканале MTV. Затем он перешёл на «Россию 1», а в 2005 году его пригласил Первый канал. С этого момента его карьера пошла в гору. Он вёл такие программы, как «Смак», «Прожектор Перис Хилтон», «Большая разница» и «Стенка на стенку». А затем он стал ведущим собственного шоу «Вечерний Ургант».

Помимо этого Иван Ургант снимался в кино, самые известные его работы — «От 180 и выше», «Жесть», «Ёлки», «Выкрутасы».

Востребованный и очень дорогой


Иван Ургант добился желаемой цели и доходов, которые в разы больше обычных актеров. За работу на Первом канале артист получал порядка 20 миллионов в месяц. Востребованность в ведении корпоративов подняла ценник Урганта до внушительных 50 тысяч долларов за вечер.

Кроме этого, у шоумена было множество рекламных контрактов и собственный ресторан под названием «The Сад», который также приносил прибыль.

Ивана Урганта могут признать иноагентом в России
Ивана Урганта могут признать иноагентом в России

Почему Ургант пропал с экранов ТВ?


Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

После начала СВО Иван Ургант уехал в отпуск. Так звучала официальная версия. Только из отпуска артист не вернулся. Передачу «Вечерний Ургант» убрали из сетки телеэфира.

Весной 2022 года СМИ пестрили заголовками о высказываниях шоумена против начала спецоперации. Публика и многие известные люди разделились во мнениях по отношению к Урганту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ургант — большой патриот.

«Не нужно клеветать на людей и записывать их в пятую колонну», — заявил Песков.

В ответ на слова Пескова последовала критика от главы Чечни Рамзана Кадырова:

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг своей персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот"».

В течение трёх лет Иван Ургант активно выступал с гастролями в разных странах, время от времени возвращаясь в Москву. В 2025 году у него запланированы концерты в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Вернётся ли он в Россию на постоянное место жительства и на телевидение, пока неизвестно.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Минобороны: ПВО уничтожила семь БПЛА ВСУ в Ивановской области за полтора часа
16 апреля 2025, 12:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Семь украинских дронов за полтора часа в Ивановской области уничтожила российская противовоздушная оборона. Об этом доложили в МО РФ в среду, 16 апреля.
«Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Боевики ВСУ регулярно атакуют российские территории. В Минобороны России не единожды отмечали, что киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам. Москва подчеркивала, что Украина пользуется террористическими методами при ведении боевых действий.

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#ивановская область
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