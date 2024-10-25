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«РВ»: ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk

25 октября 2024, 16:36
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВСУ ударили по своему же редчайшему беспилотнику Hawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в сентябре прошлого года на Украину поступило всего девять беспилотников Hawk из заказанных Минобороны страны 55-ти. Это делает такой тип беспилотников самым редким в арсенале ВСУ. Такие БПЛА самолётного типа производятся в США.

Однако в ходе боевых действий украинские военные, приняв собственный дрон за российский, ударили в него, уничтожив тем самым одну единицу редчайшего вооружения.



При этом канал не приводит сведения о том, где и когда ВСУ сбили собственный беспилотник Hawk.

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На Украине призвали ВСУ отступать из важного города
Стариков: ВСУ следует покинуть Курахово, пока еще это возможно
25 октября 2024, 15:55

Фото: iStock/Diy13

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что солдатам ВСУ необходимо начать эвакуацию из Курахово пока еще это возможно. Соответствующее мнение он высказал на своем YouTube-канале, пишет РИА Новости.
«В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение, так как противник профессионально ведет атаки», — пояснил он.

Стариков отметил, что военные ВС России в зоне проведения специальной военной операции разрушили связанность бригад Вооруженных сил Украины. Поэтому, по его словам, логистическое обеспечение и оборонные способности украинских военных ослабли.

Кроме того, он добавил, что ВСУ потеряли инициативу на многих участках фронта, а российские силы занимают новые плацдармы. Стариков резюмировал, что «затишье на фронте закончилось».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кандидат в вице-президенты США сделал серьёзное признание об Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Киеву придётся уступить территории России
25 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине придётся в любом случае уступить территории России. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ходе встречи с избирателями в Мичигане.
Ему задали вопрос о том, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придётся принять решение об уступке своих территорий России. Вэнс ответил, что в конечном итоге Украине придётся это сделать.

После он добавил, что Штаты должны собрать вместе Россию и Украину, чтобы приступить к настоящей дипломатии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что находящаяся в состоянии войны Украина не может войти в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#нато
#олаф политика
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Минобороны: Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами России
25 октября 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима на российские регионы в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Были сбиты девять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Курской, Орловской и Брянской областей. Все беспилотники были сбиты ракетчиками ПВО либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны уточнили, что над Курской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре дрона ВСУ. Ещё три сбили над территорией Брянской области, два — над Орловской областью. Других подробностей атаки БПЛА в оборонном ведомстве не привели.

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#пво
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ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
МО: ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового пути
25 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка российских войск «Север» предотвратила попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащих сдался в плен.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают предпринимать активные и успешные действия по разгрому группировки ВСУ, вторгнувшейся на территорию Курской области.

Кроме того, северная группировка войск нанесла поражения нескольким формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

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#курская область
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«Страна.ua»: У Хмельницкого из-за блокпостов ТЦК образовались огромные пробки
25 октября 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Хмельницкой области на западе Украины на дорогах образовались километровые пробки. Причиной остановки движения стали облавы, проводимые сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.).
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что очередь на въезде в областной центр состоит в основном из грузовых автомобилей. Местные жители говорят, что трафик движения тормозят совместные блокпосты, установленные полицейскими и военкомами из ТЦК.

Накануне сотрудники ТЦК перекрывали трассу Хмельницкий — Винница ради поиска мужчин призывного возраста. Усилены патрули военкомов и в самом Хмельницком. В последнее время рейды и облавы ТЦК проводят на развлекательных мероприятиях, в кафе, ресторанах и других общественных местах. Объясняется это срывами планов мобилизации.

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#украина
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Путин призвал игнорировать заявления Запада об усталости от Украины
25 октября 2024, 13:50

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

России не следует обращать внимания на высказывания о том, что Запад якобы устал от боевых действий на Украине, и ни в коем случае не расслабляться.
Об этом в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что одновременно западные политики не устают твердить о необходимости нанесения стратегического поражения России. Также основные союзники Киева продолжают заявлять о том, что будут продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. Так что расслабляться определённо не стоит, заключил Владимир Путин.

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Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекает военных из КНДР
Сырский доложил Зеленскому, что Россия якобы использует военные силы КНДР
25 октября 2024, 13:49

Фото: iStock/ Dragos Condrea

Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекла на СВО военных из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сообщении Александра Сырского в своих социальных сетях. Главком ВСУ доложил ему о якобы «привлечении Россией военных из Северной Кореи».

По данным украинской разведывательной группы, первая часть северокорейских военнослужащих якобы будут задействованы Российской Федерацией в зонах боевых действий с 27 или 28 октября.

Сейчас глава Украины призывает коллег с Запада отреагировать на полученную информацию не «закрытием глаз и растерянными комментариями», а путём оказания «ощутимого давления» на Пхеньян и Москву.

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#военные
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ВС РФ бомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
25 октября 2024, 13:48

Фото: iStock/ Dragos Condrea

ВС РФ ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе города Курахово в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что сначала российские военные провели разведку в районе населённого пункта Разлив западнее Кураховки. Там был обнаружен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Затем командованием было принято решение нанести удар по объекту.

В результате авиационного удара с применением бомбы ФАБ-3000 удалось уничтожить пункт временной дислокации вместе с находящимися там военными ВСУ, самоходную установку и клад боекомплекта.

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Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее Левадного
25 октября 2024, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на Времевском направлении Запорожской линии фронда, отбросив украинских военных и продвинувшись вперёд более чем на километр. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее, в середине октября, стало известно об освобождении населённого пункта Левадное на северо-востоке Запорожской области. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».

По словам Рогова, российским бойцам удалось одним стремительным рывком прорваться вперёд на более чем километр и сдвинуть тем самым оборону противника, который был вынужден отступить.

В настоящее время бойцы ВС РФ окапываются на новых позициях и закрепляют достигнутый успех.

Рогов напомнил, что продвижение на данном участке фронта позволит ВС РФ взять под контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

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