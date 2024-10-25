«РВ»: ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk

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ВСУ ударили по своему же редчайшему беспилотнику Hawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в сентябре прошлого года на Украину поступило всего девять беспилотников Hawk из заказанных Минобороны страны 55-ти. Это делает такой тип беспилотников самым редким в арсенале ВСУ. Такие БПЛА самолётного типа производятся в США.
Однако в ходе боевых действий украинские военные, приняв собственный дрон за российский, ударили в него, уничтожив тем самым одну единицу редчайшего вооружения.
При этом канал не приводит сведения о том, где и когда ВСУ сбили собственный беспилотник Hawk.
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Однако в ходе боевых действий украинские военные, приняв собственный дрон за российский, ударили в него, уничтожив тем самым одну единицу редчайшего вооружения.
При этом канал не приводит сведения о том, где и когда ВСУ сбили собственный беспилотник Hawk.
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Анастасия Чинкова