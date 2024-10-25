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ВС РФ бомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

25 октября 2024, 13:48

Видео: Минобороны РФ

ВС РФ ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе города Курахово в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.


Отмечается, что сначала российские военные провели разведку в районе населённого пункта Разлив западнее Кураховки. Там был обнаружен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Затем командованием было принято решение нанести удар по объекту.

В результате авиационного удара с применением бомбы ФАБ-3000 удалось уничтожить пункт временной дислокации вместе с находящимися там военными ВСУ, самоходную установку и клад боекомплекта.

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«Страна.ua»: У Хмельницкого из-за блокпостов ТЦК образовались огромные пробки
25 октября 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Хмельницкой области на западе Украины на дорогах образовались километровые пробки. Причиной остановки движения стали облавы, проводимые сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.).
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что очередь на въезде в областной центр состоит в основном из грузовых автомобилей. Местные жители говорят, что трафик движения тормозят совместные блокпосты, установленные полицейскими и военкомами из ТЦК.

Накануне сотрудники ТЦК перекрывали трассу Хмельницкий — Винница ради поиска мужчин призывного возраста. Усилены патрули военкомов и в самом Хмельницком. В последнее время рейды и облавы ТЦК проводят на развлекательных мероприятиях, в кафе, ресторанах и других общественных местах. Объясняется это срывами планов мобилизации.

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Путин призвал игнорировать заявления Запада об усталости от Украины
25 октября 2024, 13:50

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

России не следует обращать внимания на высказывания о том, что Запад якобы устал от боевых действий на Украине, и ни в коем случае не расслабляться.
Об этом в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что одновременно западные политики не устают твердить о необходимости нанесения стратегического поражения России. Также основные союзники Киева продолжают заявлять о том, что будут продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. Так что расслабляться определённо не стоит, заключил Владимир Путин.

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Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекает военных из КНДР
Сырский доложил Зеленскому, что Россия якобы использует военные силы КНДР
25 октября 2024, 13:49

Фото: iStock/ Dragos Condrea

Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекла на СВО военных из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сообщении Александра Сырского в своих социальных сетях. Главком ВСУ доложил ему о якобы «привлечении Россией военных из Северной Кореи».

По данным украинской разведывательной группы, первая часть северокорейских военнослужащих якобы будут задействованы Российской Федерацией в зонах боевых действий с 27 или 28 октября.

Сейчас глава Украины призывает коллег с Запада отреагировать на полученную информацию не «закрытием глаз и растерянными комментариями», а путём оказания «ощутимого давления» на Пхеньян и Москву.

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ВС РФ сделали стремительный рывок и прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении
Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее Левадного
25 октября 2024, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на Времевском направлении Запорожской линии фронда, отбросив украинских военных и продвинувшись вперёд более чем на километр. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее, в середине октября, стало известно об освобождении населённого пункта Левадное на северо-востоке Запорожской области. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».

По словам Рогова, российским бойцам удалось одним стремительным рывком прорваться вперёд на более чем километр и сдвинуть тем самым оборону противника, который был вынужден отступить.

В настоящее время бойцы ВС РФ окапываются на новых позициях и закрепляют достигнутый успех.

Рогов напомнил, что продвижение на данном участке фронта позволит ВС РФ взять под контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

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#вс рф
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Пленным бойцам ВСУ отказали в эвакуации из Курской области
Shot: Пленным солдатам ВСУ отказали в эвакуации из Курской области
25 октября 2024, 12:50

Фото: iStock/ Olena_Z

Командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) отказало своим пленным бойцам в эвакуации из Курской области, сообщает «Shot».
При отражении семи контратак ночью 25 октября ВС РФ удалось взять четверых пленных солдат ВСУ. Часть из них оказались выходцами из колоний строгого режима, другие – мобилизованные.

Командование отправило их на штурм в качестве пушечного мяса, сообщают пленные украинцы. Оно также отказало им в эвакуации из зоны боевых действий.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. В приграничных окрестностях до сих пор ведутся бои. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Также 10 сентября поступила информация, что в приграничье Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабное контрнаступление.

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Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
25 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически.
Основные технические характеристики и особенности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» читайте в материале «Радио 1».

История создания ракеты «Кинжал»

Разработка российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» началась в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По данным СМИ, конструкторы решили использовать сверхзвуковой истребитель МиГ-31 в качестве носителя и разгонной ступени для аэробаллистической ракеты.

Предполагается, что основой для «Кинжала» послужила другая известная разработка — ракета «Искандер-М». Это решение позволило значительно сократить сроки создания нового воздушного гиперзвукового оружия.

Впервые общественность узнала о «Кинжале» 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин объявил о создании «высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов».

Он сообщил, что испытания комплекса прошли успешно и с 1 декабря 2017 года «Кинжал» начал нести опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Максимальная скорость ракеты «Кинжал»

Полутонные ракеты способны преодолевать расстояние свыше двух тысяч километров со скоростью до 12 Махов, что соответствует почти 15 тысячам километров в час.

Эта впечатляющая скорость значительно увеличивает их проникающую способность.

Они могут эффективно уничтожать не только современные военные корабли противника, но и любые хорошо защищенные цели на земле.

Фото: istockphoto/aapsky

Основные характеристики ракеты «Кинжал»

Точные технические и боевые характеристики гиперзвукового комплекса «Кинжал» находятся под грифом секретности.

Однако некоторые общедоступные данные о новейшем гиперзвуковом оружии России были опубликованы в СМИ, но отметим, что они не являются конкретными.

  • Максимальная дистанция полета ракеты «Кинжал»

Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 2000 до 3000 километров, что обеспечивает ему значительное стратегическое преимущество.

  • Радиус поражения ракеты «Кинжал»

Радиус поражения «Кинжала» составляет около 2000 километров, что позволяет ему эффективно действовать против как наземных, так и морских объектов противника.

  • Вес ракеты «Кинжал»

Общая масса ракеты «Кинжал» достигает 4,3 тонны, что свидетельствует о её мощной конструкции и боевой эффективности.

  • Масса боевой части ракеты «Кинжал»

Из общего веса около 500 кг отводится на боевую часть, что позволяет наносить значительный урон целям.

  • Габариты ракеты «Кинжал»

Длина ракеты составляет 7,2 метра, а диаметр — 1,2 метра.

  • Размах крыльев ракеты «Кинжал»

Для стабилизации полета ракета оборудована крыльями с размахом 1,6 метра, что способствует её маневренности и точности при наведении на цель.

  • Цена ракеты «Кинжал»

Предполагаемая стоимость комплекса варьируется от 500 000 до 1 000 000 долларов.

Носители «Кинжала»: «МиГи», «Ту» и «Су»


МиГ-31К

Два истребителя МиГ-31К с ракетами «Кинжал» 9 мая впервые приняли участие в параде Победы в Москве.

МиГ-31, созданный РСК «МиГ» и принятый на вооружение в 1981 году, остается уникальным благодаря своим скоростным и высотным характеристикам.

Он может подниматься на высоту до 25 км и развивать скорость до 3000 км/ч, после чего ракета начинает автономное движение. Один самолет может нести одну ракету.

Ту-22М3М

Дальнемагистральный бомбардировщик Ту-22М3М способен нести до четырёх ракет «Кинжал».

Ту-160

Ту-160, также известный как «Белый лебедь», является одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков в мире.

Предполагается, что он сможет нести по четыре ракеты «Кинжал» на каждом из двух барабанов.

Су-57

В перспективе также рассматривается возможность установки одной ракеты «Кинжал» на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Каждый из представленных самолетов обладает уникальными характеристиками, что позволяет эффективно использовать данный комплекс в различных боевых сценариях и усиливать потенциал вооружённых сил.

Применение «Кинжалов» на Украине

Россия впервые применила ракеты «Кинжал» на Украине 18 марта 2022 года, когда был нанесён удар по подземному складу ВСУ, где хранились ракеты и авиационные боеприпасы.

Этот тайный схрон находился в защищённой горной местности, устойчивой к ракетным ударам. Ракета под углом вошла в землю, пробила стометровый слой грунта и противоядерную защиту бункера, полностью разрушив хранилище.

По данным Минобороны РФ, ракету запустили с расстояния более 1000 км от цели, а её полёт занял менее 10 минут.

На следующий день, 19 марта 2022 года, «Кинжал» поразил крупную базу хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.

Резонансные сообщения о применении «Кинжала» на Украине вновь появились в марте этого года.

Минобороны РФ сообщило, что после атаки украинских диверсантов на Брянскую область российская армия нанесла «удар возмездия», уничтожив подземный центр связи ВСУ, расположенный в старом советском бункере на глубине более 100 метров.

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины

Реакция запада на ракеты «Кинжал»

Вокруг российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» кипят страсти, особенно в западных СМИ. Их называют «российской угрозой», при этом также звучат критические оценки, обвиняющие российские вооруженные силы в нецелевом использовании гиперзвукового оружия.

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В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ
25 октября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Гражданина Грузии признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд приговорил Киноиани к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как установили следователи, осуждённый добровольно приехал на Украину в период с марта по апрель 2022 года. Там он вступил в «Грузинский национальный легион»*. После прохождения военной подготовки наёмник принимал участие в боях на стороне Украины. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 155 тысячам рублей.

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#суд
#следователи
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#наемник
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#днр
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В Киеве признали безнадёжное положение стратегически важного города
В Киеве признали безнадёжное положение ВСУ в Селидово
25 октября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/Zeferli

Подразделениям Вооружённых сил Украины придётся оставить Селидово на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР. Это признал директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
В эфире телеканала «Эспрессо» он подчеркнул, что оставление этого населённого пункта, которое выглядит неизбежным, даст важное преимущество российским войскам. Эксперт пояснил, что сейчас осталась только одна дорога, по которой можно осуществлять снабжение группировки ВСУ в Селидово, да и та находится под огнём. Он также предупредил о высоких потерях, если бои начнутся в пределах городской застройки.

Згурец считает, что военное командование должно учесть все риски и не допустить повторения ситуации, которая сложилась в Угледаре. Он напомнил, что тогда украинским войскам пришлось отступать в спешке и без особого порядка, а командирам принимать экстренные решения под огнём российской артиллерии.

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#эксперт
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#вс рф
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В России осудили почти 440 военных ВСУ за преступления
СК РФ сообщил об осуждении 438 военных ВСУ, из которых 58 – пожизненно
25 октября 2024, 12:13

Фото: сайт СК РФ

В России вынесли приговоры 438 военным ВСУ. Об этом пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру» по итогам совещания в Луганске.
Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Луганске, в ходе которого заслушал доклады подчинённых о проведении работы по установлению обстоятельств совершённых Украиной преступлений. Также ему доложили о работе подразделений Следственного комитета в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Из 438 осуждённых пожизненный срок получили 58 бойцов ВСУ, уточнил в своём докладе первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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