ВС РФ бомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Видео: Минобороны РФ
ВС РФ ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе города Курахово в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что сначала российские военные провели разведку в районе населённого пункта Разлив западнее Кураховки. Там был обнаружен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Затем командованием было принято решение нанести удар по объекту.
В результате авиационного удара с применением бомбы ФАБ-3000 удалось уничтожить пункт временной дислокации вместе с находящимися там военными ВСУ, самоходную установку и клад боекомплекта.
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Анастасия Чинкова