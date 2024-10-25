ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области

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Группировка российских войск «Север» предотвратила попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащих сдался в плен.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают предпринимать активные и успешные действия по разгрому группировки ВСУ, вторгнувшейся на территорию Курской области.
Кроме того, северная группировка войск нанесла поражения нескольким формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.
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В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают предпринимать активные и успешные действия по разгрому группировки ВСУ, вторгнувшейся на территорию Курской области.
Кроме того, северная группировка войск нанесла поражения нескольким формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.
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Анастасия Чинкова