«Рвет и мечет»: стало известно, зачем ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

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ВСУ пытаются прорваться на территорию Белгородской области, чтобы создать видимость возможности продолжения боевых действий после потери Курщины. Так считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее стало известно, что несколько моторизированных групп ВСУ с десантом на броне попытались прорваться на территорию Белгородской области. Это произошло в приграничном Краснояружском районе, который до этого интенсивно обстреливался.
Он пояснил, что таким образом Киев пытается создать видимость, что еще может продолжать вести боевые действия.
По словам Матвийчука, крах операции ВСУ в Курской области посеял панику в военно-политических кругах Киева, так как украинская сторона надеялась использовать оккупированные русские земли в качестве козыря на возможных переговорах. Эксперт уверен, что ВСУ еще попытаются прорваться на территорию России до заключения мирного соглашения.
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«Зеленский рвет и мечет. Одно мы знаем точно, что он пустил директиву войскам не сдавать ни в коем случае территорию Курской области. Второе секретное распоряжение — попытаться захватить районы и в Белгородской, и в Брянской областях, где только можно пытаться захватывать территории РФ», — рассказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Он пояснил, что таким образом Киев пытается создать видимость, что еще может продолжать вести боевые действия.
По словам Матвийчука, крах операции ВСУ в Курской области посеял панику в военно-политических кругах Киева, так как украинская сторона надеялась использовать оккупированные русские земли в качестве козыря на возможных переговорах. Эксперт уверен, что ВСУ еще попытаются прорваться на территорию России до заключения мирного соглашения.
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Элина Позднякова