Бойцы «Ахмата» обнаружили в Судже зажигалку солдата ВСУ с посланием «с того света»

Фото: iStock/Arndt_Vladimir
Бойцы российского спецназа «Ахмат» обнаружили в курской Судже зажигалку бойца ВСУ с посланием «с того света». Фотографию находки опубликовал в своём Telegram-канале командир подразделения с позывным Аид.
На зажигалку нанесены изображение военного лётчика и надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?».
Аид ответил на этот вопрос словами: «Тебе виднее». Командир «Ахмата» отметил, что зажигалка принадлежала военнослужащему ВСУ, который был ликвидирован во время освобождения Суджи.
Ранее жительница Суджи Людмила Каплунова рассказала РИА Новости, что ей приходилось растапливать снег и собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды.
Читайте также:
«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области
Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам
Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей
Аид ответил на этот вопрос словами: «Тебе виднее». Командир «Ахмата» отметил, что зажигалка принадлежала военнослужащему ВСУ, который был ликвидирован во время освобождения Суджи.
Ранее жительница Суджи Людмила Каплунова рассказала РИА Новости, что ей приходилось растапливать снег и собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды.
Читайте также:
«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области
Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам
Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей
Анастасия Чинкова