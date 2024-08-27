Рябков назвал тяжелыми последствия для США от причастности к атаке под Курском

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Последствия для Соединенных Штатов от причастности к атаке ВСУ на Курскую область будут гораздо более тяжелыми. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.
Рябков отметил, что эскалационный курс США становится все более острым и вызывающим. По словам дипломата, складывается впечатление, что американские коллеги «отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено».
Рябков заключил, что они осведомлены, в каких сферах Москва реагирует на практике.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Рябков заключил, что они осведомлены, в каких сферах Москва реагирует на практике.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова