Рябков: ответы России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально

Фото: сайт Кремля
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что форма ответов России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально, но не остаются без реакции, в том числе в военном плане. Об этом политик сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков отметил, что Россия не должна уподобляться преступникам, которые совершили теракт с обстрелом Севастополя. Так он прокомментировал некоторые заявления о том, что в ответ на гибель мирного населения следует «стереть с лица Земли» такие города, как Киев, Харьков, Николаев и Одессу.
Замглавы МИД также добавил, что «озверевшая клика в Киеве, видимо, движима совершенно другой логикой ведения боевых действий, но они получат по заслугам». По его словам, форма ответов на такие атаки подбирается индивидуально в зависимости от случившегося, но они никогда не остаются и не останутся без ответа.
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«Командование специальной военной операции и политическое руководство страны принимает решения о характере и масштабе ответов на те или иные действия, исходя из оперативной обстановки, разумеется, но также и принимая в расчет нашу задачу не наносить ущерб гражданским лицам и по возможности избегать потерь среди гражданского населения», – обратил внимание Сергей Рябков.
Замглавы МИД также добавил, что «озверевшая клика в Киеве, видимо, движима совершенно другой логикой ведения боевых действий, но они получат по заслугам». По его словам, форма ответов на такие атаки подбирается индивидуально в зависимости от случившегося, но они никогда не остаются и не останутся без ответа.
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Данил Пономарев