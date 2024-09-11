Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз

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Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь пытались более десяти раз атаковать объекты энергетики Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Атаки на подстанции зафиксированы в Днепрорудном, пгт Михайловка, в Васильевском районе и Мелитополе», — написал он.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали слаженно, подстанции не получили повреждений, а электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Батальон ВСУ, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова