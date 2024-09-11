Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska
Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил на вокзале в Киеве поезд из Краматорска, в котором возвращались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом указано на странице группы Brutto в Instagram*.
Он отметил, что по прибытии поезда Краматорск — Киев с возвращающимися солдатами ВСУ постоянно звучит песня его группы.
Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей
*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Батальон ВСУ, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц
Боец ВС РФ рассказал, что при обороне села Малая Локня под Курском прощался с женой
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей
*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Дарья Осипова