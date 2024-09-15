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Times: Российские системы РЭБ сделали бесполезными украинские GPS

15 сентября 2024, 11:41
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

Применяемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали бесполезными попытки ВСУ применять системы GPS при наведении ракет. Их сигнал просто подавляется.


Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в военных кругах Британии. Собеседник издания, в частности, отметил, что этот факт не позволяет Украине использовать британские ракеты Storm Shadow самостоятельно, без поддержки с указанием целей со стороны США. Сигналы GPS полностью глушатся российскими средствами РЭБ.

Москва неоднократно указывала, что поставка западными союзниками оружия Киеву служит препятствием мирному урегулированию и затягивает конфликт. Кроме того, это напрямую вовлекает НАТО в российско-украинское противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для ВСУ, станут законной целью для российских военных.

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Песков: Экономика России позволяет достичь все цели СВО
Песков: Экономика России позволяет продолжать СВО до достижения целей
15 сентября 2024, 12:18

Фото: Сайт Кремля

Экономика успешно справляется с поддержкой армии, поэтому Вооруженные силы России могут продолжать спецоперацию на Украине до достижения ее целей. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил», – заявил пресс-секретарь Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться, и Россия достигнет все цели СВО.

Ранее уже сообщалось, что военная промышленность России значительно опережает поставки западной техники на Украину от стран НАТО. При этом США и Британия уже не могут выполнять обещанные Киеву объемы военной помощи. Темпы производства вооружения в России значительно быстрее.

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#вооружения
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Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО
15 сентября 2024, 11:20

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

ВС РФ наступают под Часовым Яром и расширяют плацдарм на правом берегу канала «Северский Донец — Донбасс». В Курской области российские военнослужащие уничтожают вражескую технику.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 15 сентября приводит редакция «Радио 1».

Россия и Украина обменялись пленными

В РФ вернулись 103 военнослужащих, которых ВСУ захватили в Курской области. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных. Сначала российских солдат привезли в Белоруссию, там им была оказана медицинская и психологическая помощь. Они также смогли созвониться с родными.

Это второй обмен за два дня. До этого РФ и Украина обменялись пленными по формуле 49 на 49.

Курская область

ВС РФ ведут бои за Любимовку, идет активная оборона Веселого. Так, российские бойцы в ходе контрнаступления достигли окраин Любимовки и Покровского. Вторые сутки продолжаются бои на южных окраинах Веселого, куда формирования ВСУ вышли после преодоления заграждений на границе несколькими днями ранее. Вместе с этим противник атакует во фланг силам ВС РФ, чтобы снизить темпы продвижения.

«Освобождение Любимовки создаст угрозу коммуникациям ВСУ, идущим через трассу 38К-030. В этом случае группировка противника в районе Коренево может столкнуться с сильным дефицитом снабжения», — отмечает Телеграм-канал «Рыбарь».
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска в Курской области несут намного больше потерь, чем ВС РФ. Как утверждает генерал-майор, противника ежедневно «уничтожают пачками».

Вместе с этим Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
Кроме того, ВС РФ в Курской области уничтожили колонну бронетехники НАТО, предоставленная Украине в качестве военной помощи. Среди уничтоженного оборудования оказались бронетранспортер (БТР) Stryker, самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 и другие боевые машины. Все они остались на въезде в село Гоголевка Суджанского района.

Покровское направление

На Покровском направлении российские бойцы уничтожают путепроводы у самого Покровска, затрудняя логистику ВСУ. ВС РФ замыкает клещи вокруг большого «кармана» на юг — от освобожденной Красногоровки к пригородами Горняка. ВС России освободили Желанное Первое.

По неподтвержденной информации, российские войска перерезали дорогу Украинск-Селидово и разрушили мост «Восточный путепровод» (или Горбатый мост) в Покровске.

Армия России теснит ВСУ вдоль лесополосы на юг. К юго-востоку от Селидово продолжаются бои.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска расширяют клин около Песчаного, продвигаются к Кругляковке. ВКС РФ бьют по Петропавловке и Купянску. В Купянске разрушено предприятие, которое ранее было хлебозаводом. Сейчас ВСУ приспособил предприятие для военных целей.

Торецкое направление

В Торецке российские бойцы продвигается вдоль улицы Центральная к плотной многоэтажной застройке. До центра остается около полукилометра. Вблизи Новокалиново — Розовка (Александрополь) ВС РФ уничтожили огневую позицию ПЗРК ВСУ.
Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник
Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник

ЧасовЯрское направление

В Часов Яре армия РФ увеличила плацдарм по каналу Северский Донец-Донбасс примерно на 1 километр. К северу от Часов Яра бойцы ВС России продвинулись на линии Калиновка — Григоровка.

Донецкое направление

ВС РФ охватывают шахту «Южнодонбасская-3» с южной и северной стороны. Благодаря освобождению шахты, российские военнослужащие смогут выйти на Богоявленовку, а также поставить гарнизон украинской армии в Угледаре в положение оперативного окружения.

У шахты «Южнодонбасская-1» ведутся ожесточенные бои. Армия России зачистила зону между Красногоровкой и Георгиевкой до пруда Юбилейный. В Остром ВС РФ закрепились на восточных окраинах и ведут бои на подступах к школе №24 и ж/д вокзалу.


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Стали известны подробности уничтожения БПЛА ВСУ над Рязанской областью
Малков: при ликвидации дрона ВСУ над Рязанской областью пострадавших нет
15 сентября 2024, 11:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В результате уничтожения украинского беспилотника над Рязанской областью никто не пострадал. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в сообщении.
До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ситуация в Шебекинском округе непростая после атак со стороны Украины.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Противник выбирает в качестве целей мирных граждан. По мнению экспертов, таким образом украинские неонацисты компенсируют свои потери на фронте.

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#россия
#бпла
#рязанская область
#всу
#война
#сво
#новости
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Гладков: Ситуация в Шебекинском округе после атак ВСУ остаётся непростой
15 сентября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Standart

В Шебекинском городском округе Белгородской области ситуация после атак ВСУ накануне остаётся непростой. Однако сил и средств для ликвидации последствий обстрелов достаточно.
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор отметил возникшие трудности из-за возгорания, возникшего после обстрела ВСУ. По его словам, работы предстоит ещё очень много, но все ресурсы, необходимые для устранения повреждений и разрушений, имеются в наличии.

Накануне, 14 сентября, в Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погиб один человек и пятеро получили ранения. В лесном массиве после взрывов загорелась подстилка. В самом Шебекино сгорело два частных дома. В Муроме огонь уничтожил десять хозяйственных построек. В селе Вознесеновка два беспилотника упали на территории частного домовладения. В результате были повреждены, забор, окна, фасад и крыша дома.

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#дома
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#Вячеслав Гладков
#всу
#белгородская область
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Польские военные в составе ВСУ занимались мародёрством в Курской области
15 сентября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/WDnet

Наёмники из Польши, в составе ВСУ вторгшиеся в Курскую область, занимались мародёрством в домах мирных жителей в приграничных населённых пунктах. Об этом рассказала эвакуированная жительница региона.
По словам женщины, одними из жертв наёмников стали её соседи, передаёт РИА Новости. Поляки ворвались к ним в дом и первым делом отобрали мобильные телефоны. Потом прикарманили деньги, женщину один из удальцов ударил по почкам, а её мужа — палкой по коленям. Сначала мародёры рылись в доме, хватая всё подряд, включая даже одежду. Потом хозяев заперли в подвале.

Когда наверху всё стихло, муж и жена выбрались из подвала и пошли посмотреть, что стало с их домом. Польские мародёры перевернули всё вверх дном, все вещи, имеющие хоть какую-то ценность, исчезли. Военные следователи уже зафиксировали рассказ эвакуированной женщины.

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#курская область
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Минобороны сообщило о 29 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь
МО РФ: в ночь на 15 сентября силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ
15 сентября 2024, 08:08

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 сентября уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны в Телеграм-канале.
В частности, 15 БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Брянской области; 5 — над Курской областью, 4 — над Смоленской областью, 2 — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.

Ранее сообщалось, что российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#ночь
#бпла
#всу
#пво
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Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник
Минобороны: боец Кузнецов метко уничтожил БПЛА выстрелом из штатного оружия
15 сентября 2024, 02:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Рядовой Руслан Кузнецов точным выстрелом из штатного оружия сбил украинский беспилотник. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое цитирует ТАСС.
По данным ведомства, российский рядовой заметил беспилотник во время наблюдения за погодой. Военнослужащий оценил ситуацию, открыл огонь по объекту и попал в него прямой наводкой. Таким образом наблюдение за позициями российских военных было предотвращено.

Ранее Министерство обороны сообщило, что сержант Сергей Куренев скрытно атаковал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, оценил обстановку и быстро и скрытно переместил боевую машину реактивной системы залпового огня на другую позицию. Произведя расчеты, боец прицелился и атаковал украинских военных.

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#всу
#военные
#россия
#минобороны рф
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Следователи проверяют сообщения о снарядах ВСУ с отравляющим газом в Курской области
Военный СК проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области
14 сентября 2024, 20:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Военный СК проверит сообщения о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющим дымом в Курской области. На снаряды с веществами пожаловались эвакуированные из приграничных сел люди.
«Военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ снарядов с отравляющими веществами», – цитирует РИА Новости источник в военном следственном управлении.

Ранее жители сел в Глушковском районе Курской области сообщили о снарядах с желтым газом, от которого погиб домашний скот. До того инцидента постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинил США в поставках на Украину отравляющих и химикатов.

Также представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал от США объяснения, как американский химикат «Би-Зет» оказался в руках боевиков ВСУ.

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Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих

Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
#оон
#всу
#рф
#снаряд
#газ
#украина
#курская область
#следственный комитет
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Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих
Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
14 сентября 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в случае гибели двух военнослужащих после отправки в штурмовые отряды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что поручение дано заместителю главы ведомства Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которые будут работать совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ РФ.

В поручении речь идёт о двух бойцах 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которых отправили в штурмовики.

Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».

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#минобороны рф
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#военные
#сво
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