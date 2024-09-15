Times: Российские системы РЭБ сделали бесполезными украинские GPS

Экономика успешно справляется с поддержкой армии, поэтому Вооруженные силы России могут продолжать спецоперацию на Украине до достижения ее целей. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.