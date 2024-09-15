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Применяемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали бесполезными попытки ВСУ применять системы GPS при наведении ракет. Их сигнал просто подавляется.
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в военных кругах Британии. Собеседник издания, в частности, отметил, что этот факт не позволяет Украине использовать британские ракеты Storm Shadow самостоятельно, без поддержки с указанием целей со стороны США. Сигналы GPS полностью глушатся российскими средствами РЭБ.
Москва неоднократно указывала, что поставка западными союзниками оружия Киеву служит препятствием мирному урегулированию и затягивает конфликт. Кроме того, это напрямую вовлекает НАТО в российско-украинское противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для ВСУ, станут законной целью для российских военных.
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Александр Бойцов