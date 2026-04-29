Рядом с НПЗ в Туапсе началась эвакуация
В Туапсе из жилых домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом, эвакуировали 60 человек — 51 взрослого и девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Накануне всех, кому потребовалась помощь, разместили в местных гостиницах. Огонь с горящего вторые сутки НПЗ перекинулся на один из многоквартирных домов. Пожар в здании уже потушили. Жильцов на тот момент внутри не было, информации о пострадавших нет.
Взрывы над Туапсе прогремели в ночь на 28 апреля — это уже третья атака украинских беспилотников на город за последние две недели. Удар спровоцировал новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Возгорание удалось локализовать.
