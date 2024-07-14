Рядовой ВС РФ незаметно разгромил позицию ВСУ

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Рядовой ВС РФ Сергей Задворных незаметно пробрался на позицию украинских войск и разгромил её. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ходе штурма опорного пункта ВСУ Задворных максимально приблизился к огневой точке и ликвидировал её из крупнокалиберного пулемёта. Благодаря его действиям другие российские военные смогли прорвать оборону противника.
Днём ранее подпольная организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила, что российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в подконтрольном киевским властям Херсоне. Координаты цели передали бойцам сочувствующие военнослужащие ВСУ. В результате удара был уничтожен сам пункт и не менее 10 боевиков ВСУ.
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Анастасия Чинкова