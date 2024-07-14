Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рядовой ВС РФ незаметно разгромил позицию ВСУ

Рядовой ВС РФ незаметно разгромил позицию ВСУ

Минобороны: рядовой ВС РФ Задворных незаметно разгромил позицию ВСУ
14 июля 2024, 01:14
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Рядовой ВС РФ Сергей Задворных незаметно пробрался на позицию украинских войск и разгромил её. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.


В ходе штурма опорного пункта ВСУ Задворных максимально приблизился к огневой точке и ликвидировал её из крупнокалиберного пулемёта. Благодаря его действиям другие российские военные смогли прорвать оборону противника.

Днём ранее подпольная организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила, что российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в подконтрольном киевским властям Херсоне. Координаты цели передали бойцам сочувствующие военнослужащие ВСУ. В результате удара был уничтожен сам пункт и не менее 10 боевиков ВСУ.

Читайте также:

МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова

Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом

МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки
#вс рф
#всу
#минобороны рф
#военные
#сво
«Страна»: В украинском Ровно сотрудники ТЦК пытали волонтера на медкомиссии
14 июля 2024, 01:29

Фото: istockphoto/:Oleksander Bontei

Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как задержали его и привезли на медкомиссию. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на жену пострадавшего. Жертвой сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) стал ровенский волонтер Александр Мандыгра, говорится в сообщении.
По данным издания, изначально супругов остановили, чтобы проверить документы, но после решили задержать мужчину и увезти в ТЦК для прохождения медкомиссии по возможной мобилизации. В военкомате волонтера, который до этого помогал украинским военным, душили и били головой об стену, откуда он затем уехал на скорой, указано в материале.

Издание получило комментарий о ситуации от ВСУ: оперативное командование «Запад» заявило, что мужчина якобы был неадекватным, отказывался проходить медкомиссию, «бросался на стулья», плакал и звонил жене. Правда, для чего ему тогда понадобилась «скорая», в ВСУ объяснять не стали.

Читайте также:

В Одесской области военком атаковал женщину и инвалида-колясочника

Рядовой ВС РФ незаметно разгромил позицию ВСУ

Лубинец: Украина планирует обмен женщин-военнопленных с Россией при участии ОАЭ
#украина
#документы
#военком
#мужчина
#всу
#вс рф
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лубинец: Украина планирует обмен женщин-военнопленных с Россией при участии ОАЭ
14 июля 2024, 01:02

Фото: iStock/shalunx13

Украина планирует большой обмен женщин-военнопленных при участии ОАЭ. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца сообщает «Новое издание».
«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — заявил Лубинец.
В начале июня 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что Украина держит в плену 1348 российских солдат и офицеров, а Россия — 6465 украинских солдат.

ОАЭ участвовали в качестве посредника и при предыдущих обменах военнопленными. К примеру, в конце мая Россия вернула домой 75 бойцов и столько же отправились на Украину. Вместе с тем Киеву передали тела 212 погибших солдат ВСУ.

Три недели назад, по данным Минобороны России, также состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 90 на 90.

Читайте также:

ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР

МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова

В Британии предсказали последний этап СВО на Украине
#россия
#украина
#всу
#минобороны
#солдат
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 138 снарядов
14 июля 2024, 00:33

Фото: iStock/Standart

ВСУ за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 снарядов. Об этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 29 обстрелов были произведены по Донецкому направлению, 21 по Горловскому, один обстрел зафиксирован на Волновахском направлении.

В общей сложности украинскими войсками было выпущено 138 снарядов.

В результате атак ВСУ были ранены три мирных жителя, включая ребёнка 2012 года рождения.

В предыдущие сутки было произведено 23 обстрела.

Читайте также:

МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова

В Британии предсказали последний этап СВО на Украине

Армия ВС РФ освободила село Урожайное на Южно-Донецком направлении
#всу
#днр
#обстрел
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова
13 июля 2024, 22:05

Фото: Минобороны России

Комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны России. Удар пришелся по месту стоянки железнодорожного эшелона, говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также опубликовало видео, на котором виден момент удара и горящая военная техника. Уточняется, что среди них поражены три БМП «Мардер»».

Результаты ударов «Искандерами» контролировал беспилотник Орлан-10, поясняется в публикации.

Ранее Минобороны сообщало, что российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, а также радиолокационную станцию П-18 и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Читайте также:

В Британии предсказали последний этап СВО на Украине

Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом

Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции
#беспилотник
#видео
#техника
#военная техника
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#удар
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-полковник СБУ сделал дерзкое предположение о будущем СВО
Экс-полковник СБУ Стариков предрек генеральное сражение в СВО уже в конце лета
13 июля 2024, 21:37

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Генеральное сражение в ходе спецоперации должно состояться уже в конце лета. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом ПолитЭксперт сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением», — сказал собеседник.

Со слов офицера, именно это сражение и определит, чем завершится конфликт, включая позиции сторон при дальнейшем диалоге. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что время играет на российской стороне.

Подобное заявление Стариков делал в конце июня. Тогда он говорил, что так называемое генеральное сражение приведет либо к напряженности, либо будет основой для переговоров между странами.

Читайте также:

В Британии предсказали последний этап СВО на Украине

Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции

Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного
#россия
#украина
#сво
#война
#сбу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
13 июля 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дальнейшие шаги по Украине хочет обсудить президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «БелТА».
«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — гласит публикация.

Ранее Лукашенко заявлял, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Лидер Белоруссии распорядился отвести войска и направить их к местам постоянной дислокации.

В конце июня сообщалось, что Белоруссия начала проверять готовность своих войск, поскольку республике стали поступать сообщения о группировании боевиков ВСУ в Житомирской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы это повод для беспокойства, ведь государства являются союзниками и их ведомства контактируют по всем направлениям.

Читайте также:

Лукашенко рассказал, откуда Белоруссии стоит ждать возможных угроз

«Пул Первого»: Лукашенко прибыл в белорусский район на границе с Украиной

Песков: Путин на должном уровне защищен от угроз Киева
#белоруссия
#россия
#украина
#мир
#владимир путин
#александр лукашенко
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии предсказали последний этап СВО на Украине
Меркурис: СВО достигла точки невозврата
13 июля 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Точки невозврата достигла спецоперация на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата», — сказал Меркурис.

По его словам, украинские неонацисты уже на пределе собственных возможностей. Меркурис объяснил, у боевиков ВСУ не хватает живой силы, они теряют способность и возможности для продолжения боевых действий.

«Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России», — заключил Меркурис.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с целью защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.

Читайте также:

Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции

Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного

Захарова рассказала о новой крупной провокации, подготавливаемой Украиной
#мир
#украина
#великобритания
#война
#сво
#новости
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом
13 июля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/abadonian

Российские войска нанесли успешный ракетный удар по складу ВСУ с боекомплектом, расположенным в пригороде Одессы Чабанке. По некоторым данным, туда могли передислоцироваться британские инструкторы, занимающиеся обучением украинских диверсантов.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих одесских коллег. Он сообщил, что, по данным Сопротивления, после нескольких результативных прилётов в район Одесского порта, где ранее располагались иностранные инструкторы, они решили сменить место дислокации и направились со всем имуществом как раз в район Чабанки.

По словам местных жителей, в той стороне были слышны взрывы и последующая повторная детонация. В сторону Чабанки движутся пожарные и машины скорой помощи. Пролетел также один вертолёт. Подпольщики также добавили, что в северных пригородах Одессы, куда пришёлся удар, расположена зона отдыха военного совета Одесского округа и военная часть А-1045.

Читайте также:

МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки

Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе
#пожарные
#взрывы
#машины
#новости
#удар
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции
13 июля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Харькове силы сопротивления обнаружили новую группу наемников из Франции. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщают РИА Новости. Иностранцы приехали в город со стороны Полтавы или Киева, рассказал подпольщику один из местных жителей.
По информации источника Лебедева, французских наемников заметили в районе крупного супермаркета в районе Холодной горы.

«Десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом, перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более РОСТ на Холодной горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева», — заявил харьковчанин, слова которого привел координатор подполья.
В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину приехали 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, Франции. Последних – 356 человек. По данным на тот момент, ВС РФ удалось ликвидировать около 6000 боевиков, включая 147 французских.

Читайте также:

Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
#военные
#женщина
#человек
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф