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В Харьковской области российский солдат из подразделения группировки войск «Север» уничтожил несколько штурмовиков ВСУ. В ходе атаки он использовал нестандартное снаряжение — обычный походный рюкзак.
О грамотных и умелых действиях бойца корреспондентам ТАСС рассказал сотрудник силовых структур. В районе села Глубокое по штурмовой группе противника отработали операторы БПЛА. Однако восемь боевиков, уцелевших после атаки беспилотников, сумели укрыться в подвале.
Эта малая группировка могла оказаться в тылу наступающих российских войск. Один из бойцов сложил в обычный туристский рюкзак несколько противотанковых мин ТМ-62. Потом он забросил их в погреб, постаравшись придать удару достаточную силу. Мины сдетонировали, а украинские боевики перестали существовать.
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Александр Бойцов