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«Рюкзак в помощь»: Российский боец ликвидировал боевиков ВСУ под Харьковом

Боец РФ ликвидировал штурмовиков ВСУ, кинув в подвал рюкзак с минами
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Харьковской области российский солдат из подразделения группировки войск «Север» уничтожил несколько штурмовиков ВСУ. В ходе атаки он использовал нестандартное снаряжение — обычный походный рюкзак.


О грамотных и умелых действиях бойца корреспондентам ТАСС рассказал сотрудник силовых структур. В районе села Глубокое по штурмовой группе противника отработали операторы БПЛА. Однако восемь боевиков, уцелевших после атаки беспилотников, сумели укрыться в подвале.

Эта малая группировка могла оказаться в тылу наступающих российских войск. Один из бойцов сложил в обычный туристский рюкзак несколько противотанковых мин ТМ-62. Потом он забросил их в погреб, постаравшись придать удару достаточную силу. Мины сдетонировали, а украинские боевики перестали существовать.

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#солдаты
#мина
«Датский, но не принц»: В зоне СВО ликвидирован иностранный инструктор
В зоне СВО ликвидирован инструктор из Дании
18 января 2025, 15:28

Фото: istockphoto/breakermaximus

В Кривом Роге ударом по расположению ВСУ уничтожен Йеппе Хансен, инструктор из Дании. Он обучал украинских пилотов полетам на истребителях F-16.
Товарищ Хансена написал в социальных сетях, что тот помог сотням украинских военнослужащих получить навыки пилотирования на F-16.

«Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась», — написал сослуживец очередного «солдата неудачи».

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по пункту управления СБУ в Киеве российскими военными ликвидирован офицер Главного управления СБУ Юрий Остапов. Кроме того, в Одессе удар «Искандера» уничтожил группу французских инструкторов. Количество могил наёмников из Европы всё увеличивается.

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#наемники
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Российские войска поразили КБ «Луч» украинского ВПК
18 января 2025, 14:32

Фото: istockphoto/vadimrysev

Армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что под удар, в частности, попало конструкторское бюро «Луч», расположенное в украинской столице.

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

Удар наносился с использованием высокоточного оружия дальнего радиуса действия. КБ «Луч» специализируется на проектировании и производстве ракеты «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все снаряды удалось сбить отечественным силам противовоздушной обороны.

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#минобороны
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#рф
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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Времевка в ДНР
18 января 2025, 13:02

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска освободили населённый пункт Времевка в Донецкой Народной Республике. В наступательной операции участвовали подразделения войсковой группировки «Восток».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе атаки было нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Противник пытался оказывать сопротивление, но был выбит на окраины населённого пункта и рассеян. Потери украинской стороны составили до 135 военнослужащих, добавили в Минобороны.

Кроме того, в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР российские войска проводили успешные наступательные действия. Бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

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#всу
#минобороны
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На Украине сообщили о повреждении административного здания в Киеве
ГСЧС: в Киеве разрушено административное здание и поврежден водопровод
18 января 2025, 12:30

Фото: iStock/Roman Novitskii

Административное здание частично разрушено в Киеве. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уточняется, что повреждения также получил магистральный водопровод. По данным ведомства, на месте работают 84 сотрудника экстренных служб и 22 единицы техники.

Утром в субботу, 18 января, стало известно, что в Киеве произошли несколько взрывов. В тот момент в городе работали сигналы воздушной тревоги.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников

Отступление ВСУ в Курской области и блокировка украинских войск на Угледарском направлении: последние новости СВО
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#киев
#украина
#взрыв
#воздушная тревога
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Отступление ВСУ в Курской области и блокировка украинских войск на Угледарском направлении: последние новости СВО
18 января 2025, 11:16

Фото: iStock/ vadimrysev

Российские войска продолжают активные боевые действия на важных участках фронта, включая Курскую область, Торецк и Покровское направление, добиваясь значительных успехов.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака ВСУ 11 января


В ночь на 18 января дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 46 украинских беспилотников. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации информирует о том, что в небе над Брянской областью было перехвачено 18 беспилотников, над Курской — 11, над Калужской — 7. Кроме того, в Тульской области удалось сбить 5 беспилотников, в Белгородской — 3, а в Воронежской — 2.

В результате атаки территории Тульской области со стороны украинских войск на одном из промышленных объектов произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.

«Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Курской области беспилотный летательный аппарат попытался атаковать нефтебазу промышленного предприятия в городе Людиново. Атака отражена, однако в результате падения обломков дрона на территории завода возник пожар. В настоящий момент пожар потушен. По предварительной информации, никто не пострадал.

Курская область


На всех участках фронта наблюдается продвижение российских войск. Враг несёт значительные потери и вынуждено отступает. По данным Минобороны РФ, освобождено около 63% захваченной ВСУ территории Курской области. В начале января были освобождены четыре населённых пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

В течение последних суток украинские войска на курском участке фронта понесли потери в количестве более 230 военнослужащих. Были ликвидированы танк, семь автомобилей, три бронемашины, включая два БТР Stryker американского производства, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномёт.

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Покровское направление


В окрестностях населённого пункта Зверево происходят интенсивные боевые действия. Несмотря на то, что противник оказывал сопротивление, российские военные смогли продвинуться как в пределах населённого пункта, так и к западу от него, в направлении Леонтовичей. В Котлино обстановка накалилась до предела, боевые действия переместились в центр населённого пункта. Освобождение этого населённого пункта открывает возможности для продвижения на север, в направлении Гришино. Взятие под контроль этой территории позволит российским войскам перекрыть ключевые транспортные пути, ведущие в Днепропетровск, и затруднить снабжение противника на севере.

Угледарское направление


В окрестностях населённого пункта Времевка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвигаются по центральной улице села, которая носит название Партизанская. Эта улица играет важную роль, поскольку он соединяет мост, разделяющий Времевку и Великую Новоселку.

В настоящее время село Времевка не полностью контролируется российскими военными, но Великая Новоселка фактически оказалась в зоне оперативного окружения. Подразделения украинской армии, которые находятся в этой зоне, не могут организованно отступить. Единственный путь через реку Мокрые Ялы также может оказаться под угрозой, поскольку российские военные подразделения, ведущие наступление, уже достигли берега реки в районе Нового Комара и активно укрепляют свои позиции.

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Троицкое направление


На северных рубежах Троицка не утихают ожесточённые столкновения. Вооружённые силы Российской Федерации наращивают давление, пытаясь занять позиции на шахтах «Торецкая» и «Фомиха». В районе населённого пункта Часов Яр происходят ожесточённые боевые действия: российские штурмовые группы пытаются обойти высотные здания с южной стороны, чтобы зайти в тыл украинским военным и нарушить их линии снабжения.

Харьковское направление


В районе Волчанска наблюдается активизация боевых действий. Подразделения российской армии успешно атаковали и заняли позиции в южной части населённого пункта Тихое. Украинские военные регулярно направляют подкрепления в этот район и пытаются переместить свои силы на противоположный берег реки Волчья. Российские беспилотные летательные аппараты эффективно препятствуют подобным действиям. За прошедшие сутки было успешно предотвращено три попытки пересечения реки.

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В Курской области оценили ущерб АПК, нанесенный атаками ВСУ
Предварительный ущерб АПК от атак ВСУ в Курской области составил 110 млрд рублей
18 января 2025, 10:14

Фото: iStock/Tomas Ragina

Предварительная сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Курской области в результате массированной атаки ВСУ, оценивается примерно в 110 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.
По его словам, указанная сумма может увеличиваться. Стародубцев пояснил, что по мере освобождения территорий к оценке ущерба от вражеских атак дополнительно будут привлечены специалисты.

После завершения оценочных работ власти начнут продумывать меры, которые помогут компенсировать убытки аграриям, заключил он.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#днр
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Глава РСМД рассказал, до каких пор Россия не будет вести переговоры с США
Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока Вашингтон поддерживает Киев
18 января 2025, 09:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия не будет обсуждать с США какие-либо вопросы, касающееся отношений двух стран, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
По его словам, до начала СВО Россия оставляла ряд аспектов за пределами украинского вопроса. Но в настоящее время, как отметил Тимофеев, ситуация изменилась.

Глава РСМД выразил мнение, что Москва вряд ли откажется от подобной позиции. Интуитивно избранный президент США Дональд Трамп осознает, что из украинского кризиса необходимо «вылезать, вопрос в том, в какой степени он готов идти на уступки», заключил Тимофеев.

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Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников
Минобороны: над территорией России ночью уничтожены 46 БПЛА ВСУ
18 января 2025, 08:46

Фото: iStock/Naypong

Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, 18 БПЛА были ликвидированы в Брянской области, 11 — над территорией Курской области, 7 — в Калужской области, 5 — в Тульской области, 3 — в Белгородской области, 2 — в Воронежской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР
Рогов: российские войска начали бои за освобождение села Удачное на западе ДНР
18 января 2025, 08:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, начались бои за освобождение населенного пункта. Рогов отметил, что через это село проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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