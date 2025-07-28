С 1 августа Россия официально закрывает 20 КПП на границе с Украиной
Правительство России постановило закрыть с 1 августа несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Из документа следует, что будут закрыты пять автомобильных пунктов пропуска в Белгородской области (Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки и Тишанка), два пункта в Брянской области (Белая Берёзка и Зерново), четыре КПП на границе с Ростовской областью (Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка и Титовка), а также по одному пункту в Воронежской и Курской областях – Новобелая и Тёткино.
Также кабмин распорядился закрыть железнодорожные пункты пропуска Разъезд Карьер 122 км и Чертково под Ростовом, Локоть и Тёткино под Курском, Долино и Разъезд Выстрел под Белгородом и Гартмашевку под Воронежем.
В общей сложности в списке 20 автомобильных и железнодорожных пунктов. Также указаны погранпереходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
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