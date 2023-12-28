«Три дня»: В ДНР предсказали, когда на Украине закончится американская помощь

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Помощь, которую Соединённые Штаты выделили Украине, закончится через три дня, с таким заявлением выступил советник главы ДНР Ян Гагин.
«На днях было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов, она, предположительно, составит 250 млн долларов. Если верить тому же госдепартаменту Соединённых Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 млн долларов, получается простая арифметика», — подчеркнул Гагин.
Таким образом, выделенных денег Украине едва ли хватит на три дня войны, заключил советник.
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