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С начала вторжения в Курскую область 6 августа российские военные взяли здесь в плен около 500 боевиков ВСУ. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ.
Такую цифру источник назвал в разговоре с ТАСС. Собеседник агентства отметил, что часто военнослужащие ВСУ сдаются в плен целыми группами. Нередки случаи, когда сослуживцы пытаются обстреливать или атаковать при помощи беспилотников тех солдат ВСУ, которые идут сдаваться в плен.
Солдаты ВСУ, настроенные на лёгкую добычу и мародёрство, как им обрисовывало операцию командование, оказались в мясорубке, где суровая реальность войны сломала все их ожидания. Что касается потерь противника, то, по данным министерства обороны РФ, за всё время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли более 39 660 военнослужащих.
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Александр Бойцов