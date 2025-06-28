«С этой профессии он и начинал»: Зеленского на саммите НАТО сравнили с диджеем из славянской страны

28 июня 2025, 19:25

Boulevard Voltaire отметило решение Зеленского надеть костюм на саммит НАТО

Фото: iStock/ FabrikaCr

Владимир Зеленский во время своего нахождения на саммите НАТО впервые за долгое время появился в костюме и напоминал «славянского диджея». Об этом написало французское издание Boulevard Voltaire.





Со слов журналистов, Зеленский изменил своему «камуфляжу наемника», в котором он появлялся с «раздражающей напыщенностью». Издание подчеркнуло, что на саммите он наконец «оделся как президент».





«Но этот переход происходит постепенно: черный костюм, черная рубашка. Зеленский напоминал диджея из какой-нибудь славянской страны. Впрочем, с этой профессии он и начинал свой путь», — говорилось в материале.