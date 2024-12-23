С февраля 2022 года в Тисе утонули около полусотни украинских уклонистов

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Около 50 человек утонули в Тисе на украино-румынской границе при попытке сбежать из страны, переплыв реку. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Его слова приводит информационное агентство УНН. Тиса служит естественной водной преградой на границе между Украиной и Румынией на западе страны. После объявления тотальной мобилизации множество украинских мужчин призывного возраста пытались и пытаются сбежать через реку в соседнюю Румынию с помощью разнообразных плавсредств или даже просто вплавь.
Удаётся это немногим. Например, на украинском берегу Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Украинские пограничники уже прозвали Тису «рекой смерти» — настолько часто им приходится извлекать из воды тела утопленников-уклонистов.
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Александр Бойцов