«С колёс их штурманули»: российские бойцы рассказали о взятии окраин Часова Яра

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Российские военнослужащие «с колес» штурмовали позиции ВСУ на восточных окраинах Часова Яра.
С военнослужащими ВС РФ, принимавшими участие в штурме восточных окраин Часова Яра, поговорил военный корреспондент RT Александр Симонов.
Как рассказал один из бойцов, украинские боевики не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они «особо не хотят».
Наступательная операция длилась около десяти дней и требовала стратегического подхода. По словам командира штурмового батальона, боеприпасов у ребят было достаточно.
Выход к восточным окраинам Часова Яра — важный тактический успех, подчеркнул он, добавив, что теперь на украинских боевиков будет оказываться постоянное огневое давление.
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Как рассказал один из бойцов, украинские боевики не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они «особо не хотят».
Наступательная операция длилась около десяти дней и требовала стратегического подхода. По словам командира штурмового батальона, боеприпасов у ребят было достаточно.
«Какое-то время даже скидывали бутылки и шоколад с коптеров», — рассказал он.
Выход к восточным окраинам Часова Яра — важный тактический успех, подчеркнул он, добавив, что теперь на украинских боевиков будет оказываться постоянное огневое давление.
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Алёна Самарева