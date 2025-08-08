Люди массово сдают билеты на концерт рэпера Akon в Сочи на фоне атак БПЛА

08 августа 2025, 17:06

Akon (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Концерт американского рэпера Akon в Сочи находится под вопросом, так как люди начали массово сдавать и перепродавать на него билеты. Это наблюдается на фоне атак беспилотников на регион.