Люди массово сдают билеты на концерт рэпера Akon в Сочи на фоне атак БПЛА
Концерт американского рэпера Akon в Сочи находится под вопросом, так как люди начали массово сдавать и перепродавать на него билеты. Это наблюдается на фоне атак беспилотников на регион.
Как передает telegram-канал Shot, люди пытаются продать билеты по цене, которая в три раза ниже начальной стоимости. При этом исполнитель хитов нулевых Smack That, Don’t Matter, Lonely должен в первый раз выступить на юге России уже сегодня вечером.
Как правило, люди пытаются продать билеты за 3–3,5 тысячи рублей, когда как покупали их за 10 тысяч. На фоне этого организаторы пытаются убедить фанатов в том, что мероприятие пройдет без происшествий.
Ранее сообщалось об объявлении опасности атаки беспилотников в Сочи и работе ПВО в городе.
