В Харьковской области украли памятник танку Т-70 на братской могиле ветеранам ВОВ
В Харьковской области неизвестные похитили памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Кража произошла в ночь на 11 июля, во время комендантского часа. Местные жители заметили пропажу и обратились к властям, на место прибыли представитель сельсовета и двое полицейских, которые зафиксировали факт случившегося. Отмечается, что при тайном вывозе памятника пострадали не менее 12 надгробий.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 297 УК Украины (надругательство над могилой). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский сосредоточил в столице Украины практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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