С уничтоженной телевышки в Харькове мог корректироваться огонь по Белгороду

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На телевизионной вышке, уничтоженной российскими войсками в Харькове, размещалось оборудование украинской противоракетной обороны. Оттуда могла вестись корректировка ударов по Белгороду.
Такое мнение высказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В эфире Первого канала он отметил, что с учётом высоты этого объекта там было очень удобно разместить радиолокационное оборудование для ПВО. Чиновник также не исключил, что там располагались и системы наведения и корректировки огня по территории Белгородской области. Ганчев добавил, что телевышка была самой высокой точкой в Харькове.
Взрыв, в результате которого был повреждён телекоммуникационный объект, был зафиксирован в Харькове накануне, 22 апреля. После этого в городе и области были зафиксированы перебои в работе цифрового телевидения.
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