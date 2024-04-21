В Харькове прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели»

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В Харькове прогремел взрыв. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Также до взрыва канал сообщал о приближающихся к городу ракетах. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.
По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины воздушная тревога в области звучит с 20:15.
Ранее европейский военный эксперт Джейкоб Паракилас раскрыл, когда российские войска займут Харьков. Поскольку область граничит с Россией, ВС РФ смогут взять её главный город в течение нескольких ближайших месяцев.
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Анастасия Чинкова