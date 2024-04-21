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В Харькове прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели»

21 апреля 2024, 21:46
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове прогремел взрыв. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Также до взрыва канал сообщал о приближающихся к городу ракетах. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.

По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины воздушная тревога в области звучит с 20:15.



Ранее европейский военный эксперт Джейкоб Паракилас раскрыл, когда российские войска займут Харьков. Поскольку область граничит с Россией, ВС РФ смогут взять её главный город в течение нескольких ближайших месяцев.

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На Украине указали на отсутствие логики у Маска
Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска
21 апреля 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о заявлении американского предпринимателя Илона Маска об отсутствии стратегии выхода из конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.

Он написал, что некоторые мировые авторитеты, включая Маска, убеждены в отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта. И после добавил, что поражён дефициту логики в современном мире.

Подоляк подчеркнул, что стратегия выхода Украины из конфликта осуществима в том случае, если Россия «безоговорочно покинет иностранную суверенную территорию».

Ранее Маск прокомментировал решение о выделении дополнительной помощи Украине. Единственное, что обеспокоило бизнесмена – это отсутствие стратегии выхода из конфликта.

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«Хорошее решение»: Зеленский заявил, что украинцы воюют за США
Зеленский назвал «хорошим решением», что за свободу Европы воюют только украинцы
21 апреля 2024, 19:55

Украинцы на полях спецоперации борются за свободу всей Европы, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для NBC News.
По словам Зеленского, тот факт, что Соединённые Штаты Америки только отсылают Украине военную помощь, а на поле боя воюют только украинцы — это «хорошее решение».

Украинский президент считает, что бойцы ВСУ на полях спецоперации «в первую очередь защищают свободу и демократию во всей Европе».

Напомним, ранее палата представителей США согласовала законопроект о выделении более 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Штаты также одобрили конфискацию российских активов в пользу Киева.

Сообщается, что военная помощь может быть отправлена Украине уже в конце следующей недели.

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#сша
#украина
#владимир зеленский
#сво
#нато
#евросоюз
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В США заявили о скорой победе России над НАТО
Профессор Миршаймер: США проигрывают конфликт вместе с Украиной
21 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО понесла значительные потери на Украине из-за ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Об этом сообщил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что американские и европейские наёмники принимают участие в боях наравне с украинскими военными. А это значит, что они также проигрывают в конфликте.

Поскольку почти каждая страна НАТО предоставила помощь Киеву, в настоящее время российские войска наносят ущерб не только Украине, но и её союзникам.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, ВС РФ теперь могут наносить удары по любым целям на территории Украины. Такая возможность появилась из-за практически полного уничтожения украинской системы ПВО.

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#россия
#нато
#украина
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#победа
#конфликт
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Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский
Зеленский: после одобрения помощи от США у Украины появился шанс на победу
21 апреля 2024, 19:18

У Украины появился шанс на победу после одобрения Палатой представителей США пакета военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

Он выразил убеждённость в том, что передача необходимого ВСУ вооружения действительно укрепит армию и позволит ей улучшить свои позиции.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной военной помощи Украине. Теперь этот документ направлен в сенат. В случае одобрения, проект закона поступит на подпись президенту Джо Байдену.

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#владимир зеленский
#украина
#победа
#помощь
#сша
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Подпольщики показали кадры мощного удара ВС РФ по украинской военной инфраструктуре
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
21 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Николаевское подполье поделилось с РИА Новости кадрами удара по порту в одесском городе Южный.
«Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», — объяснил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Напомним, 19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по Одесской области. Позже стало известно, что целью удара был порт в городе Южный. В порту находился ангар, в котором украинские боевики хранили водные беспилотные летательные аппараты.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армии населённого пункта Богдановка. Он помог ВС РФ ещё ближе придвинуться к удерживаемому ВСУ Часов Яру.

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#сво
#одесса
#вс рф
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США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели
21 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/ValleraTo

Новый транш военной помощи Соединённых Штатов Киеву может быть отправлена уже к концу следующей недели, об этом сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью для CBS.
«Я надеюсь, что, когда президент подпишет (законопроект — ред.) эти материалы будут в пути к концу недели», — прокомментировал ситуацию Уорнер.

Уточняется, что новый пакет военной помощи будет включать в себя оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Напомним, ранее палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении на помощь Вооружённым силам Украине более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, Вашингтон одобрил конфискацию российских активов в пользу Киеву, в то время как европейские союзники всё ещё боятся притрагиваться к замороженным средствам россиян.

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#сша
#украина
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Названо спасающее жизни преимущество беспилотников
Дандыкин: Дроны используют для того, чтобы не подвергать риску военных
21 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/NatureNow

Военные используют дроны, чтобы не подвергать риску жизни экипажа, об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Собеседник издания подробнее рассказал о наземном штурмовом дроне, который, как стало известно, Вооружённые силы РФ впервые применили на полях специальной военной операции.

«Это машина, которой дистанционно управляет оператор. Она оборудована блоком вооружения. Здесь могут быть и противотанковые управляемые ракеты, и автоматический гранатомет, и другое оружие», — объяснил Дандыкин.

По его мнению, у этой техники есть два очевидных плюса. Во-первых, в нём нет необходимости для размещения людей, что позволяет укомплектовать в дроне больше оружия. Во-вторых, благодаря таким изобретениям удаётся сберечь жизни личного состава ВС РФ.

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В Пушкино нашли военную радиостанцию, которая могла быть маячком для дронов ВСУ
#сво
#беспилотник
#вс рф
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В Подмосковье нашли примотанную к дереву украинскую военную радиостанцию
В Пушкино нашли военную радиостанцию, которая могла быть маячком для дронов ВСУ
21 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/sdigital

В районе подмосковного Пушкино обнаружили военную радиостанцию, которая могла выполнять функцию маячка для украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что аппарат, примотанный скотчем к сосне, обнаружил местный житель во время выгуливания собаки. Рядом с деревом лежал чемодан, но мужчина не стал его открывать, опасаясь заложенных внутрь взрывных устройств.

О находке мужчина оповестил других местных жителей в городском чате. Жители Пушкино обратились в полицию с просьбой проверить подозрительную находку.

По мнению радиолюбителей, найденная станция могла координировать украинские беспилотники.

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#подмосковье
#пушкино
#радио
#всу
#беспилотник
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Освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра
Кимаковский: освобождение ВС РФ Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра
21 апреля 2024, 18:07

Фото: iStock/Anna_Anikina

Освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

Отмечается, что сегодняшнее освобождение населённого пункта открывает перед ВС РФ новые стратегические возможности. В частности, приближает окружение Часова Яра.

Ранее издание Global Times писало, что российские войска уже сейчас имеют все необходимые ресурсы для того, чтобы нанести последний удар по украинской территории, который приведёт к поражению Киева. Такой расклад событий негативно скажется на ходе выборов в США и Евросоюзе, а также понизит рейтинг соответствующих политиков.

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#часов яр
#вс рф
#днр
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