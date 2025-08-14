В Белгороде пассажиров будут высаживать из автобусов во время атаки БПЛА

14 августа 2025, 11:38

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Белгороде пассажиров будет высаживать из автобусов в случае атаки беспилотников на регион. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале.





Градоначальник отметил, что водители транспорта будут высаживать пассажиров только в безопасных местах, где жители смогут укрыться от атаки БПЛА. При этом информация об угрозе до водителей начнут доводить максимально быстро.





«Движение автобусов регламентировать исходя из доведения информации об опасности атаки БПЛА через диспетчерские службы и телеграм-каналы и в мессенджере MAX... В случае получения информации, что идет атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте», — пишет Гладков.