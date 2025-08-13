Аэропорт Волгограда ввёл план «Ковёр» после атаки дронов

13 августа 2025, 03:00

Фото: Минобороны РФ

Системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Волгоградскую область, в аэропорту Волгограда введён план «Ковёр», что привело к задержке минимум четырёх рейсов, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх.