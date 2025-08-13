Аэропорт Волгограда ввёл план «Ковёр» после атаки дронов
Системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Волгоградскую область, в аэропорту Волгограда введён план «Ковёр», что привело к задержке минимум четырёх рейсов, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх.
Жители Красноармейского и Кировского районов Волгограда около 10 минут назад зафиксировали серию из шести громких взрывов. По их словам, инцидент сопровождался яркими вспышками и звуками, похожими на пролёт дронов. В настоящее время в небе активно работает противовоздушная оборона, отражая атаку.
Аэропорт Волгограда немедленно ввёл план «Ковёр» — специальный режим ограничения воздушного движения. Это уже привело к задержке минимум четырёх рейсов: два в Москву и два в египетский Шарм-эль-Шейх. Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о вылетах.
Данных о повреждениях или жертвах на данный момент не поступало.
Читайте также: