Западные чиновники предупреждают о риске потери Одессы и ухудшении ситуации для Украины
Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что главной целью России в текущем конфликте является захват Одессы. Это стратегически важный город, который служит основным портом Украины и критически важен для экономики страны, пишет The Financial Times (FT).
В статье подчеркивается, что некоторые лидеры НАТО выражают серьезные опасения по поводу возможного ухудшения ситуации на фронте к осени. В случае, если Киев не получит необходимую военную помощь, Украина может столкнуться с тяжелыми последствиями. Потеря Одессы лишит страну доступа к ее главному порту, что может оказать катастрофическое влияние на торговлю и экономику.
Автор заметки Гидеон Рахман также отмечает, что последние российские ракетные атаки подорвали моральный дух украинских военнослужащих и гражданского населения. Некоторые западные чиновники неофициально предупреждают о риске «катастрофического провала», если украинские силы не получат значительного увеличения военной и финансовой поддержки от своих союзников.
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