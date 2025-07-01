Западные чиновники предупреждают о риске потери Одессы и ухудшении ситуации для Украины

01 июля 2025, 08:16

FT: Европейский чиновник допустил взятие Россией Одессы

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Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что главной целью России в текущем конфликте является захват Одессы. Это стратегически важный город, который служит основным портом Украины и критически важен для экономики страны, пишет The Financial Times (FT).