Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

01 июля 2025, 07:36

ТАСС публикует кадры последствий удара ВСУ в центре Донецка

Фото: iStock/Kara Capaldo

В результате недавнего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Донецка пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. Кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка публикует ТАСС.