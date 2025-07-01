Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка
В результате недавнего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Донецка пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. Кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка публикует ТАСС.
Удары были нанесены по торговым павильонам рынка «Сокол», центральному универмагу и банку. В результате атаки возник пожар, который был быстро локализован.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о трагических последствиях: один житель погиб, еще трое, среди которых подросток, получили ранения. Местные власти продолжают оценивать ущерб и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Донбасс уже более десяти лет сталкивается с постоянными обстрелами со стороны ВСУ, гражданская инфраструктура приграничных российских территорий систематически оказывается под угрозой. Опубликованные кадры показывают разрушения в центре города и последствия удара ракетами Storm Shadow.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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