Сальдо: Херсонские подпольщики устроили дерзкую диверсию против ВСУ

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Бойцы херсонского подполья провели дерзкую диверсионную акцию против занимающих позиции в окрестностях областного центра военнослужащих ВСУ. Они передали им окопные свечи, начинённые, помимо парафина, взрывчаткой.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что таким образом неравнодушные жители Херсонщины передали ответный салют боевикам ВСУ за разбросанные по левому берегу Днепра мины-фонарики. Партию заминированных свечей передали украинским солдатам так называемые «николаевские волонтёры».
Особая конструкция, разработанная местными умельцами, позволяет окопным свечам не только гореть дольше обычного, но и выполнять необычную функцию — взрываться. Известно, что боевики некоторых подразделений ВСУ уже успели воспользоваться «подарком» подпольщиков.
Сальдо отметил, что не так важно, какой именно урон нанесли противнику самодельные свечи-бомбы. Имеет значение только то, что украинцам дали понять: им не будет покоя даже в окопах и под землёй, пока они не покинут херсонскую землю, заключил глава региона.
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Особая конструкция, разработанная местными умельцами, позволяет окопным свечам не только гореть дольше обычного, но и выполнять необычную функцию — взрываться. Известно, что боевики некоторых подразделений ВСУ уже успели воспользоваться «подарком» подпольщиков.
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Александр Бойцов