Сальдо: на херсонском направлении ВСУ потеряли около 400 бойцов за неделю

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит в Организацию Объединённых Наций и Международный Комитет Красного Креста данные об обстреле ВСУ Лисичанска, в результате которого погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребёнок.