Сальдо: на херсонском направлении ВСУ потеряли около 400 бойцов за неделю

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ВСУ потеряли около 400 бойцов на херсонском направлении за минувшую неделю. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за последние семь дней украинская армия потеряла порядка 400 военных.
Сальдо подчеркнул, что в этот период активность украинских солдат заключалась в попытках удержать свои позиции.
Также глава региона добавил, что у ВСУ заметен дефицит артиллерийских боеприпасов. А тактика была явно пересмотрена с уклоном в использование ударных беспилотников, с помощью которых также производятся удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Губернатор сообщил, что наибольшую эффективность показали удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Удары наносились по местам сосредоточения украинских военных и складам военно-технического имущества.
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Сальдо подчеркнул, что в этот период активность украинских солдат заключалась в попытках удержать свои позиции.
Губернатор сообщил, что наибольшую эффективность показали удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Удары наносились по местам сосредоточения украинских военных и складам военно-технического имущества.
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Анастасия Чинкова