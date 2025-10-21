Сальдо рассказал о боях за микрорайон Корабел в Херсоне

21 октября 2025, 09:00

Сальдо: ВС России ведут бои за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о боях российских войск за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове, передает РИА Новости.