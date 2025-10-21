Сальдо рассказал о боях за микрорайон Корабел в Херсоне
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о боях российских войск за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове, передает РИА Новости.
Российские военные наносят удары по позициям и целям ВСУ, уточнил он. Остров находится под контролем группировки войск «Днепр», несмотря на то что боевики противника продолжают укрываться в жилых и производственных зданиях на его территории. Однако бойцы ВС РФ тщательно следят за ситуацией, подчеркнул Сальдо.
Глава Херсонской области охарактеризовал Карантинный остров как «инструмент тактического давления». Сальдо добавил, что главная задача — поддерживать противника в состоянии напряжения. Психологический эффект от операций уже заметен, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
