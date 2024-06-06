Сальдо назвал число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад

Фото: istockphoto/Alina Semenenko
Террористический акт на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года привёл к затоплению и нарушил природно-экологический баланс Приднепровья и южного Причерноморья. Число жертв от разрушения плотины и последующего наводнения превысило 60 человек.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он напомнил, что год назад плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня после серии ракетных ударов, нанесённых украинскими войсками. Этот теракт нанёс огромный ущерб региону, а также отразился на экологии Чёрного моря.
Сальдо также добавил, что более 60 человек погибли от воздействия стихии, выпущенной на свободу по злой воле людей, более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий. Губернатор сообщил, что в настоящее время основные последствия катастрофы удалось полностью преодолеть, большинство местных жителей вернулись в свои дома.
Читайте также:
Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС — видео
Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Александр Бойцов