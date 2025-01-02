Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Киевский режим депортирует людей из Херсона, а также с правобережья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — сказано в публикации.Сальдо заключил, что людей отправляют в подконтрольные Владимиру Зеленскому регионы, где не помогают и не поддерживают. Тем, кто остался в Херсоне, не выдают гуманитарку.
Херсонская область является российским регионом в результате сентябрьского референдума 2022 года. Вместе с ней субъектами РФ стали Запорожская область, Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР). Киевский режим не согласен с голосованием и продолжает обстрелы.
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Никита Кротов