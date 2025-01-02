Минобороны РФ: ПВО сбила самолет Су-27 боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/zim286
Российская противовоздушная оборона сбила самолет боевиков ВСУ Су-27, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что сбиты реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS противника.
Перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о сбитии еще двух украинских дронов над регионом.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В сети все чаще появляются предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году. Во многом эти предположения связаны со скорой инаугурацией президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года.
Некоторое время назад на Украине проинформировали, когда начнется процесс урегулирования конфликта.
Читайте также:
Наемник из Польши раскрыл подробности набора в ВСУ
ВСУ обстреляли ДНР ракетами РСЗО HIMARS, ВСУ обстреляли ДНР пострадали мирные жители
Новое видео жестокого избиения в украинском военкомате появилось в сети
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В сети все чаще появляются предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году. Во многом эти предположения связаны со скорой инаугурацией президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года.
Некоторое время назад на Украине проинформировали, когда начнется процесс урегулирования конфликта.
Читайте также:
Наемник из Польши раскрыл подробности набора в ВСУ
ВСУ обстреляли ДНР ракетами РСЗО HIMARS, ВСУ обстреляли ДНР пострадали мирные жители
Новое видео жестокого избиения в украинском военкомате появилось в сети
Никита Кротов